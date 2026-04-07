Puro Deporte

Árbitro denuncia que jugador lo agredió por la espalda en partido oficial de fútbol en Costa Rica (video)

El árbitro presentó una ampliación de su informe en el que describe lo ocurrido y pide las sanciones que correspondan

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Por Fanny Tayver Marín, Esteban Valverde, y Milton Montenegro
El partido entre Cariari y Fútbol Consultants se disputó en el Estadio Bernardo Veach Davis, en Pococí.
El partido entre Cariari y Fútbol Consultants se disputó en el Estadio Bernardo Veach Davis, en Pococí. (Facebook AD Cariari Pococí/Facebook AD Cariari Pococí)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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