Árbitro denuncia que jugador lo agredió por la espalda en partido oficial de fútbol en Costa Rica (video)

El partido entre Cariari y Fútbol Consultants se disputó en el Estadio Bernardo Veach Davis, en Pococí.

El árbitro central Kevin Ruiz informó a sus superiores que sufrió una agresión de un jugador en el partido entre Cariari y Fútbol Consultants, en la Liga de Ascenso, el domingo pasado.

Dicho juego se disputó en el Estadio Bernardo Veach Davis, en Pococí, provincia de Limón. Fue transmitido por TD Más y culminó con el triunfo de Consultants por 0-1, con un gol de Elvis Casanova.

La Nación supo que el silbatero Kevin Ruiz presentó una ampliación de su informe, en el que señala que al minuto 71 de juego, mientras se desplazaba siguiendo una acción propia del encuentro, “recibí un impacto fuerte por la espalda que me hizo caer de forma abrupta al terreno de juego”.

“Una vez reincorporado, logré identificar que dicho impacto lo provocó el jugador #90 del equipo Cariari, señor Ferney Mosquera. De manera inmediata procedí a consultar con mis árbitros asistentes y con el cuarto árbitro, a efectos de determinar si alguno de ellos había observado con claridad la naturaleza del contacto.

”No obstante, ninguno pudo aportar elementos concluyentes que permitieran establecer si la acción fue de carácter accidental o deliberado. En virtud del principio de certeza en la toma de decisiones disciplinarias, opté por no sancionar en ese momento”, detalló el árbitro Kevin Ruiz.

Sin embargo, el silbatero escribió que, al tener acceso al material audiovisual oficial del encuentro, y tras su respectivo análisis, se percató de lo ocurrido en realidad.

“Se logra evidenciar de forma clara e inequívoca que el jugador #90, Ferney Mosquera, dirige su atención hacia mi persona, modifica su trayectoria, incrementa su velocidad y ejecuta un movimiento con su tren superior orientado directamente a generar el contacto, impactándome de manera deliberada, sin que exista ninguna acción de juego que justifique su conducta”, aseguró el árbitro Kevin Ruiz.

Añadió que la acción descrita configura, de manera presunta, una conducta antideportiva de especial gravedad, “al implicar un acto intencional de agresión hacia la autoridad arbitral”, lo cual atenta contra los principios de respeto, integridad y seguridad que deben regir el desarrollo del juego.

“En razón de lo anterior, procedo a presentar la presente ampliación del informe arbitral, con el propósito de que las autoridades disciplinarias de la Liga de Ascenso realicen una valoración integral de los hechos, con base en el material probatorio disponible, y determinen la eventual responsabilidad disciplinaria del jugador involucrado, así como la imposición de las sanciones que en derecho correspondan”, se lee en el escrito que envió el árbitro Kevin Ruiz.

Ahí mismo añadió que queda a disposición de las autoridades competentes para ampliar o aclarar cualquier aspecto que se estime pertinente.

La Nación contactó al director técnico de Cariari, Jimmy Núñez, consultándole si podía referirse a este caso, o si se podía conocer la versión del propio Ferney Mosquera.

A eso de la 1:30 p. m., Jimmy Núñez dijo: “Si alguien ve el video, con calma, puede pensar que Ferney lo hace a propósito y eso lo opinarán personas que no entienden que cuando se está en juego, hay muchas situaciones, en fracciones de segundo, que usted pierde la mirada como la perdió el árbitro”.

Dijo que en esa acción, los dos van corriendo, observando el balón.

“Ferney en ningún momento lo hace con alevosía y los que lo conocen saben que es un defensa que disputa fuerte el balón, pero jamás es una persona malintencionada. Él nunca ha tenido rojas directas, en este torneo lo que lleva son amarillas”, comentó.

Después de eso, el propio Ferney Mosquera conversó con La Nación y al consultársele si tuviera algo que decirle al árbitro Kevin Ruiz, el colombiano expresó: “Que no fue con intención y que en el mismo partido incluso, después de la jugada que sucede eso, hay una falta a favor de nosotros en la banda y el spray que ellos utilizan se le había caído y yo mismo se lo fui a llevar y le dije que fue sin intención”.

Añadió que es la primera vez que se ve involucrado en una situación así, porque afirma que no es de generar polémicas, sino que le gusta estar centrado en lo de él, en lo que le corresponde.

Árbitros piden respeto

La Asociación Colegio Nacional de Árbitros de Fútbol (ASCONAF) emitió un comunicado oficial en el que expresa su firme rechazo ante una situación en la que asegura que se atentó contra la integridad física de su asociado Kevin Ruiz durante el ejercicio de sus funciones arbitrales, el domingo 5 de abril del 2026.

“Además rechazamos, cualquier insulto sexista o discriminatorio que recibió la arbitro asistente #2, Kindria Aguero Ruiz, por parte de los aficionados durante el mismo juego.

”Como gremio, manifestamos nuestra total solidaridad y respaldo hacia nuestro compañero, y reiteramos que ningún acto de agresión contra un árbitro puede ser tolerado dentro del fútbol”, señaló ASCONAF.

Junto a esas palabras, esta asociación solicitó a las autoridades competentes una investigación rigurosa de lo sucedido y la aplicación de las sanciones correspondientes, recalcando que “el respeto al árbitro es respeto al fútbol”.

La Asociación Colegio Nacional de Árbitros de Fútbol se pronunció sobre lo ocurrido en el partido entre Cariari y Fútbol Consultants, en la Liga de Ascenso. (Facebook Asociación Colegio Nacional de Árbitros de Fútbol/Facebook Asociación Colegio Nacional de Árbitros de Fútbol)

Video de la acción cortesía de TD Más