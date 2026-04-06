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Liga de Ascenso ya tiene seis clasificados a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026

Seis equipos clasificaron a cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso y solo restán dos clubes por lograrlo

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Por Juan Diego Villarreal
Inter San Carlos Liga de Ascenso Torneo Clausura 2026 5 de marzo del 2026 Tomado del Facebook de Inter San Carlos
Inter San Carlos aseguró su boleto a los cuartos de fnal del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso. (Tomado del Facebook de Inter San Carlos /La Nación)







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Liga de AscensoTorneo Clausura 2026Cuartos de final
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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