Liga de Ascenso ya tiene seis clasificados a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026

Inter San Carlos aseguró su boleto a los cuartos de fnal del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso.

La Liga de Ascenso ya tiene a seis equipos clasificados a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, cuando solo resta una fecha para concluir la fase regular del certamen.

Por el Grupo A tienen su boleto asegurado Inter San Carlos, Jicaral Sercoba y Quepos Cambute. La cuarta casilla la disputarán Santa Cruz PFA y Sarchí; los santacruceños tienen 17 puntos y Sarchí 16.

Cabe destacar que Inter San Carlos es el actual campeón del Torneo Apertura 2025, por lo que, de ganar el Clausura 2026, ascenderá de forma automática a la Primera División. De ser otro club el monarca de este semestre, se jugará una final nacional.

En el Grupo B, Escorpiones de Belén, Uruguay de Coronado y Pitbulls de Santa Bárbara ya sellaron su clasificación. Mientras tanto, Fútbol Consultants desplazó a Cariari Pococí de la cuarta casilla. Los capitalinos llegaron a 15 unidades y los guapileños se quedaron con 14.

En los resultados de la fecha, Escorpiones de Belén le propinó una paliza de 8-0 a Aserrí. Los tantos de los belemitas fueron obra de José Montiel, Cristian Muñoz y Abner Hidalgo, así como los dobletes de Michael Camejo y Bryan Astúa, además de un autogol de Adrián Cheves.

Por su parte, Inter San Carlos venció a domicilio 0-3 a Palmares, con anotaciones de Yamil Leal y un doblete de Carlos Villegas. Además, Fútbol Consultants derrotó 0-1 a Cariari Pococí, con gol del cubano Elvis Casanova.

Este lunes 6 de abril están programados dos partidos a las 7 p. m.: Pitbulls recibirá a Uruguay de Coronado en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, mientras que Quepos Cambute enfrentará al Municipal Grecia en el estadio Puente Piedra, en Grecia.

Este último duelo se suspendió el sábado debido a que el autobús que transportaba a los porteños se incendió en Atenas, por lo que el juego fue pospuesto ante el incidente en carretera.