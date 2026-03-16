De Puntarenas a Rusia: Adonis Pineda recibe llamado inesperado de Nicaragua

Adonis Pineda se integrará en los próximos días a la Selección de Nicaragua.

Nadie lo sabía, pero Puntarenas FC dio a conocer en sus redes sociales que el guardameta costarricense Adonis Pineda formará parte de la Selección de Nicaragua para el amistoso del 27 de marzo contra Rusia en Krasnodar.

Otoniel Olivas, aquel entrenador que dio tanto de qué hablar en ediciones anteriores de la Copa Centroamericana de Concacaf al mando del Real Estelí, actualmente es el técnico interino de Nicaragua. Y está muy atento a ticos con sangre pinolera.

Ante la lesión del arquero Brandon Mayorga, el seleccionador nicaragüense se fijó en dos costarricenses, a quienes llamó de inmediato: Darryl Parker y Adonis Pineda.

Parker tiene doble nacionalidad, ya que sus abuelos son de origen nicaragüense, por lo que obtener el pasaporte de ese país no representó ningún problema. Lo mismo ocurre con Adonis Pineda. Sus abuelos son del municipio de Santa Teresa, en el departamento de Carazo.

“La Azul y Blanco se quedó sin portero, o al menos uno que brinde garantías bajo los tres palos, como en su momento lo hizo Michael Rodríguez hasta su bochornosa presentación contra Costa Rica en la ronda final de las eliminatorias mundialistas.

”Ese partido evidenció una crisis que nadie en el ámbito local puede resolver y se busca solución en los porteros nacidos en el extranjero”, señaló el diario La Prensa, de Nicaragua.

Adonis Pineda tiene 28 años y afirma sentirse contento por su llamado a la Selección de Nicaragua. (Puntarenas FC/Puntarenas FC)

Después del partido en el que Guadalupe derrotó a Puntarenas FC en el “Colleya” Fonseca, Adonis Pineda habló por primera vez sobre esta experiencia que vivirá como parte de la Selección de Nicaragua.

“Contento la verdad, siempre estoy listo para cualquier oportunidad que me den y voy contento a Nicaragua, a defender ese país y la verdad es que me ilusiona mucho estar allá”, comentó Adonis Pineda en zona mixta, en la transmisión de Columbia.

El guardameta confesó que sí se esperaba este primer llamado a la Selección de Nicaragua.

“Trabajo para eso, trabajo para las oportunidades, me gusta trabajar para generar esas oportunidades y gracias a Dios se me da esta”, destacó el arquero de Puntarenas FC, quien en cuestión de días se pondrá a las órdenes de Otoniel Olivas e irá a Rusia con Nicaragua, en la fecha FIFA de marzo.