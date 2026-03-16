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De Puntarenas a Rusia: Adonis Pineda recibe llamado inesperado de Nicaragua

Adonis Pineda habló por primera vez tras ser convocado por Otoniel Olivas a la Selección de Nicaragua en la fecha FIFA de marzo

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Por Fanny Tayver Marín
Adonis Pineda se integrará en los próximos días a la Selección de Nicaragua.
Adonis Pineda se integrará en los próximos días a la Selección de Nicaragua. (Puntarenas FC/Puntarenas FC)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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