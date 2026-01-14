¿A qué saliste Pineda? Errores ante Saprissa recuerdan su ‘inolvidable’ final con Alajuelense

Adonis Pineda ya está en el suelo, mientras Ariel Rodríguez anota el 2-2 definitivo en el partido entre Saprissa y Puntarenas.

Adonis Pineda fue uno de los protagonistas durante el debut de Puntarenas en el Torneo de Clausura 2026 ante Saprissa.

El partido finalizó 2-2, luego de que los porteños se pusieran al frente con dos sorpresivos goles de visita. Los morados tuvieron que remar contra corriente, con un jugador menos tras la expulsión de Mariano Torres casi al final del primer tiempo.

Pineda falló en las dos anotaciones de los tibaseños. En el primer tanto, de David Guzmán, dejó a medias un rechazo dentro del área chica, cuando tenía ventaja para usar sus brazos y alejar el peligro.

Posteriormente, tras un tiro libre de Bancy Hernández no se comunicó bien con un defensa -cuando debía salir con todo- y dejó la pelota a expensas de Ariel Rodríguez para el empate definitivo.

La actuación del guardameta -actualmente de 28 años- recordó a los aficionados aquella final de diciembre de 2019, cuando defendía el marco de Liga Deportiva Alajuelense ante el Club Sport Herediano, y midió mal un tiro de esquina que Yendrick Ruiz convirtió en gol en los minutos finales.

La historia es conocida: esa anotación empató el juego y los rojiamarillos se dejaron el título posteriormente en penales. De ahí nació una frase entre los aficionados que todavía se usa al día de hoy: ¿A qué saliste Pineda?, la cual se empezó a repetir luego de la actuación ante los morados.

Observe en estos videos la actuación del guardameta porteño contra Saprissa.

⏰ 70’ Gol de David Guzmán y Saprissa descuenta. pic.twitter.com/eqJ0sw2dtZ — FUTV (@FUTVCR) January 14, 2026