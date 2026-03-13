Puro Deporte

Exjugador de Cartaginés y Saprissa fue llamado a la Selección de Nicaragua

Futbolista que militó en equipos tradicionales de Costa Rica se integró a las prácticas para el juego de Nicaragua ante Rusia

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Por Juan Diego Villarreal

La Selección Nacional de Nicaragua, bajo el mando del entrenador interino Otoniel Olivas, realizó su primer microciclo de cara a su partido de fogueo en la fecha FIFA de marzo.








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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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