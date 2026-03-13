Exjugador de Cartaginés y Saprissa fue llamado a la Selección de Nicaragua

La Selección Nacional de Nicaragua, bajo el mando del entrenador interino Otoniel Olivas, realizó su primer microciclo de cara a su partido de fogueo en la fecha FIFA de marzo.

El estratega pinolero convocó a 26 jugadores del medio local, quienes entrenaron bajo sus órdenes en el Estadio Nacional, ubicado en Managua, de cara al compromiso del próximo 27 de marzo ante la Selección de Rusia, en la ciudad de Krasnodar.

En la convocatoria destacaron viejos conocidos de la afición costarricense, como Byron Bonilla y Juan Barrera, ambos del Real Estelí de Nicaragua.

Darryl Parker recibió su primer llamado a la Selección de Nicaragua, tras su paso por el Real Estelí (La Nación/Cortesía. Real Estelí)

Sin embargo, a última hora, Olivas tuvo que realizar un cambio en su llamado debido a la lesión del guardameta Brando Mayorga, de la UNAM de Managua, por lo que se decidió por un arquero de experiencia.

El estratega pinolero le dio la oportunidad al exguardameta del Cartaginés y Deportivo Saprissa, Darryl Parker Cortés, quien milita actualmente en el Real Estelí de la Liga Primera de Nicaragua.

Precisamente Parker fue llevado al conjunto nicaragüense por Olivas cuando dirigía al Real Estelí, aunque su paso por el fútbol de ese país ha sido irregular.

Parker tiene doble nacionalidad, ya que sus abuelos son de origen nicaragüense, por lo que obtener el pasaporte de Nicaragua no representó ningún problema.

Darryl, de 33 años, se formó en la cantera del Uruguay de Coronado, de la Liga de Ascenso. Además, jugó en Pérez Zeledón, Santos de Guápiles y Luis Ángel Firpo de El Salvador, antes de integrarse al Tren del Norte.