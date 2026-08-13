De la duda por Jonathan Moya a la angustia por Luis Olivas: Motagua también se inquieta por el mexicano

Cartaginés se trajo un punto de Honduras, tras enfrentarse a Motagua. En ese partido se lesionó Luis Olivas.

¿Qué pasó con Jonathan Moya? De manera inesperada, el delantero costarricense no estuvo en lista para el partido entre Motagua y Cartaginés en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Su ausencia obedece a una lesión de última hora, según contó el técnico del conjunto hondureño, Javier López, en la rueda de prensa posterior al juego que acabó 1-1 en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, Honduras.

El entrenador español empezó refiriéndose al caso de Moya, pero se manifestó también sobre la lesión que sufrió el defensor mexicano del Cartaginés, Luis Olivas.

“Moya entrenó normal y en la noche sintió una pequeña molestia muscular, no quisimos arriesgarlo lo más mínimo. Aprovecho para mandarle un abrazo a Olivas, me han comentado que puede tener una lesión grave.

”Espero que no sea nada grave, la verdad que siempre queremos que los mejores futbolistas estén en el campo y desde toda la familia de Motagua le mandamos un abrazo. Esperamos que no sea nada grave y que se pueda incorporar lo antes posible a los entrenamientos y a los partidos con su equipo”, manifestó Javier López.

Antes de que él atendiera a los medios de comunicación, ya el propio Amarini Villatoro había dado un adelanto sobre el caso de Luis Olivas, que a falta de los exámenes médicos pertinentes, pareciera una lesión seria.

“Preocupados porque perdemos un jugador importante para nosotros, es el talón de Aquiles, no es una ruptura total, pero sí parcial y si es parcial, igualmente es una lesión para mucho tiempo”, afirmó Amarini Villatoro.

Ya en zona mixta, Douglas López atendió a Columbia y Teletica Radio y contó lo poco que conversó con Olivas: “Lo que pude hablar con él fue como que cuando arrancó le dolió atrás, pero no me dijo cómo, porque fue muy rápido”.

Por su parte, el guardameta Kevin Briceño también dijo que parece que tiene un golpe en el talón de Aquiles.

“No soy el médico para hablar de eso, pero fue lo que escuché. Es una baja importante porque venía agarrando ritmo, venía haciendo las cosas bien, me parece que es un buen jugador, tiene buen pie, tiene liderazgo y ahí también están los compañeros”, comentó Kevin Briceño.

Según él, eso es importante, porque un equipo no es solo una persona y que en Cartaginés han demostrado eso a través del tiempo.

El arquero recordó que en el torneo pasado, los brumosos perdieron a Cristopher Núñez durante mucho tiempo, siendo su mejor jugador y su capitán.

“Y el equipo siempre siguió caminando. Ojalá que no sea nada grave y si va a estar unos días fuera hay otros compañeros que están preparados para hacerlo de buena manera”, concluyó Kevin Briceño.