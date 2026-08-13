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De la duda por Jonathan Moya a la angustia por Luis Olivas: Motagua también se inquieta por el mexicano

El técnico de Motagua se manifestó sobre el caso de Jonathan Moya y terminó enviándole sus buenos deseos a Luis Olivas por la lesión

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Por Fanny Tayver Marín
Cartaginés se trajo un punto de Honduras, tras enfrentarse a Motagua. En ese partido se lesionó Luis Olivas.
Cartaginés se trajo un punto de Honduras, tras enfrentarse a Motagua. En ese partido se lesionó Luis Olivas. (Concacaf.com/Concacaf.com)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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