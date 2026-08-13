Puro Deporte

Cartaginés vuelve con preocupaciones a pocas horas del juego contra Saprissa

Amarini Villatoro fue muy sincero al hablar de lo ocurrido en el partido entre Motagua y Cartaginés, en la Copa Centroamericana

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Por Fanny Tayver Marín
Diego Mesén no lo podía creer cuando incurrió en un autogol; mientras que Luis Olivas se lesionó, en el partido entre Motagua y Cartaginés, en la Copa Centroamericana.
Diego Mesén no lo podía creer cuando incurrió en un autogol; mientras que Luis Olivas se lesionó, en el partido entre Motagua y Cartaginés, en la Copa Centroamericana. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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