Cartaginés vuelve con preocupaciones a pocas horas del juego contra Saprissa

Diego Mesén no lo podía creer cuando incurrió en un autogol; mientras que Luis Olivas se lesionó, en el partido entre Motagua y Cartaginés, en la Copa Centroamericana.

Cartaginés consiguió un punto importante contra Motagua, luego de su empate 1-1 en el Estadio Chelato Uclés, en Tegucigalpa, Honduras, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Sin embargo, ese partido dejó varias preocupaciones en el cuadro brumoso, que este sábado 15 de agosto visitará al Deportivo Saprissa, a las 8 p. m., en la Cueva.

En términos generales, Cartaginés no jugó bien, pero el empate es bueno, principalmente por cómo se dio el partido, contra un Motagua que fue superior en el volumen de juego.

“Hay que ir partido a partido y hay que tratar de sumar en todos los juegos, es clave sumar de visita. No hicimos un buen juego, vi a mi equipo muy cansado, muy agotado, muy fuera del ritmo acostumbrado”, expresó el técnico de Cartaginés, Amarini Villatoro.

En la rueda de prensa posterior a ese empate, el estratega chapín también dijo que debe hablar con sus hombres para ver qué pasó.

“No es excusa, porque hay que buscar las causantes, pero nosotros tuvimos algunos inconvenientes para llegar”, citó, recordando que el equipo no pudo viajar el lunes porque el avión presentó problemas mecánicos.

“Llegamos el martes, el día antes del partido al mediodía, con un trajín desde las 2 a. m. o 3 a. m., no sé si puede afectar, no es excusa; pero no me gustó por grandes lapsos el partido que hicimos. No estuvimos a la altura en lo que veníamos haciendo en el juego”, aseguró.

Amarini Villatoro no tuvo inconveniente en admitir que el rival fue superior por lapsos y que Motagua tuvo las ocasiones más claras, pero no fue eficiente.

“Sufrimos mucho, fuimos inocentes, no tuvimos la pelota que nos gusta tenerla y en las transiciones que tal vez por ahí pudimos haberlo ganado porque la toma de decisiones no fue correcta. No fue un buen juego, pero el resultado es muy bueno para nosotros, porque sumamos de visita y nos ponemos en la disposición de que en casa tenemos que sacar la tarea contra Verde y FAS”, detalló.

Según él, lo positivo es que en las últimas dos jornadas, el equipo de la Vieja Metrópoli depende de sí mismo y no de una combinación de resultados.

Más allá del mal juego, Amarini Villatoro ahora tiene otra inquietud, ante la lesión del defensor mexicano Luis Olivas, que parece seria.

“Preocupados porque perdemos un jugador importante para nosotros, es el talón de Aquiles, no es una ruptura total, pero sí parcial y si es parcial, igualmente es una lesión para mucho tiempo”, afirmó Amarini Villatoro.

También ya lo inquieta otra situación, con los autogoles, pues dijo: “Venimos en una racha donde los goles nos los estamos haciendo nosotros y en este caso fue en la forma en que se empata el partido”.

Como conclusión general, antes de emprender el regreso a Costa Rica y enfocarse en el pulso del sábado contra Saprissa, destacó que Cartaginés tiene que ser más regular en el juego.

“Hay muchas cosas que tenemos que corregir si el objetivo de nosotros es pelear un título centroamericano. Creo que nos faltan muchas cosas que corregir. Sin embargo, eso ya lo hablo con el grupo y de manera individual”, manifestó Amarini Villatoro.