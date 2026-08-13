Cartaginés tiene la suerte de su lado en la Copa Centroamericana

El Club Sport Cartaginés no hizo su mejor juego, pero el empate ante Motagua 1-1 pareciera un buen resultado para los brumosos en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Porque la realidad es que el equipo de la Vieja Metrópoli no jugó bien en el Estadio “Chelato Uclés” en Tegucigalpa, Honduras. Sin embargo, el resultado sí es importante.

Sumar de visita en la Copa Centroamericana siempre resulta clave, máxime en un partido donde Motagua lo intentó a través de todas las vías, pero no consiguió el gol que inclinara la balanza.

Fueron los brumosos quienes abrieron la cuenta, con un cabezazo letal de José de Jesús Tepa González. Y el empate cayó de la manera menos pensada, con un autogol de Diego Mesén en el minuto 42.

El juego era complicado, pero Cartaginés corrió con buena suerte desde antes del pitazo. Los brumosos sabían que Jonathan Moya era un hombre peligroso, pero el delantero costarricense que vive una nueva etapa en el fútbol catracho se lesionó.

Aunque no estaba Moya, Motagua generó dieciocho llegadas a marco, de las cuales, 12 remates fueron desde dentro del área.

Muy rápido, Amarini Villatoro tuvo que hacer un cambio por lesión. En el minuto 15 salió Luis Olivas e ingresó Rándall Cordero.

Los brumosos estaban bien plantados, hacían un partido correcto de arranque y pronto llegó su recompensa con el gol del “Tepa” González.

Motagua bajo presión buscó una reacción inmediata. El recién ingresado Rándall Cordero sacó una pelota de manera salvadora, en lo que parecía el empate en el minuto 23.

Luego fue Kevin Briceño quien se quedó con la pelota en varias ocasiones.

Jorge Serrano empezó a darle muchos problemas a Cartaginés, pero el cuadro tico se las ingenió para resistir

Antes del descanso cayó el 1-1, con el desafortunado autogol de Diego Mesén y por supuesto que el defensor tico no lo podía creer.

Cartaginés fue de más a menos en el partido. No la pasaba nada bien el equipo de la Vieja Metrópoli y en el complemento sufrió bastante, pero aguantó.

Pero por mérito propio y por falta de puntería, Motagua otra vez no pudo contra los brumosos, recordando que hace un año, el club costarricense le ganó el repechaje por el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf.

También hay que tener en cuenta que Cartaginés tuvo un viaje accidentado a Honduras y que no se dio lo que realmente en el equipo habían planificado con respecto a su descanso.

Pero no es motivo de excusas tampoco para que el cuadro brumoso no fuera el mismo cuadro combativo de siempre y que por lo visto en cancha, ese juego pudo perderlo. Y no fue así. Eso también es tener algo de suerte y por supuesto que es válido.

José de Jesús González marcó el gol de Cartaginés en Honduras contra Motagua, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

De hecho, el propio Amarini Villatoro lo reconoció en la rueda de prensa posterior al juego: “No me gustó el partido por lapsos (...). No fue un buen juego, pero el resultado sí”.

También adelantó que la lesión de Luis Olivas parece delicada, porque aunque se trata de una ruptura parcial del tendón de Aquiles, el futbolista se llevaría un tiempo importante para estar de vuelta.

Ahora Cartaginés regresará a casa y el sábado visitará a Saprissa en la cuarta fecha del Torneo de Apertura 2026.

Después de empatar de visita contra Municipal en Guatemala y ante Motagua en Honduras, los de la Vieja Metrópoli dependen de sí para aspirar a la clasificación. Eso sí, los brumosos tendrán que ganar en casa, contra Verdes de Belice (18 de agosto) y FAS de El Salvador (25 de agosto).

Se terminó el partido (8:56 p. m.) Copiado!

Motagua y Cartaginés empataron.

Comenzó la segunda parte (8:08 p. m.) Copiado!

La pelota de nuevo está en movimiento.

Se acabó la primera parte Copiado!

El partido está 1-1.

Autogol y se empata el juego (Minuto 42) Copiado!

Diego Mesén clavo la pelota en su propia puerta.

Vea el gol de José de Jesús González Copiado!

¡Cartaginés toma la delantera! Fino cabezazo de José Gonzalez 🔥 pic.twitter.com/sabTIw8DoU — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 13, 2026

Gol de Cartaginés (Minuto 18) Copiado!

Cartaginés abrió la cuenta con un cabezazo del Tepa González.

Empezó el partido (7:06 p. m.) Copiado!

Motagua y Cartaginés ya están jugando.

La previa del partido Motagua vs. Cartaginés Copiado!

Los brumosos sufrieron un contratiempo en su viaje, que en principio estaba pactado para el lunes. Sin embargo, su vuelo de ese día fue cancelado por problemas mecánicos.

Eso propició un cambio de planes y un viaje accidentado y cansado para los brumosos. El equipo se hospedó en las cercanías del aeropuerto Juan Santamaría y salió el martes a las 5:05 a. m. rumbo a Honduras.

Los integrantes de Cartaginés tuvieron que levantarse el martes a eso de las 3:30 a. m., luego alzaron vuelo con escala en El Salvador.

Aterrizaron en el aeropuerto de Comayagua, que está a 82,5 kilómetros de Tegucigalpa. Tras hacer ese recorrido por tierra de casi dos horas, llegaron a su hotel de concentración hasta el mediodía.

El mismo martes fueron al estadio a las 5 p. m. para ofrecer la rueda de prensa y hacer el reconocimiento de la cancha del “Chelato Uclés”, cumpliendo con el protocolo de Concacaf.

Para los brumosos será su segundo juego en la fase de grupos, recordando que debutaron con un empate (1-1) en Ciudad de Guatemala contra los rojos del Municipal.

La semana pasada, los de la Vieja Metrópoli no tuvieron participación en la Copa Centroamericana. Y ahora regresan a la competencia, con la intención de seguir la línea de puntuar afuera para intentar imponerse en casa en los duelos que siguen.

De hecho, el calendario de Cartaginés resulta llamativo en la competición internacional, porque sus primeras dos presentaciones son en el extranjero y tras el juego de esta noche, el cuadro dirigido por Amarini Villatoro tendrá dos encuentros en casa, ante Verdes de Belice (18 de agosto) y FAS de El Salvador (25 de agosto).

“Me ha enseñado este tipo de competencias de ir partido a partido, ir tratando de vivir, preparar, planificar cada partido y no saltarse dicha competencia. Hay un objetivo final, un objetivo a largo plazo, pero eso no puede conseguirse sin los objetivos a corto plazo, que es ir partido a partido y tratar de sumar”, mencionó Amarini Villatoro en rueda de prensa.

José de Jesús 'Tepa' González y Carlos Barahona son dos de los jugadores que Cartaginés llevó a Honduras para el juego contra Motagua, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

Además, destacó que tanto para Motagua como para Cartaginés este juego resulta más que importante, porque no hay margen de error.

“Ellos han hecho bien las cosas en las dos primeras jornadas, han logrado puntuación perfecta, han sido un equipo muy sólido y nosotros también considero que en Guatemala hicimos un buen partido, en un ambiente complicado, en una cancha difícil”, citó el técnico brumoso.

Según él, se trata de que el equipo vaya creciendo conforme a la mejora individual y colectiva de lo que se presente en cada encuentra y la adaptación a lo que él exija.

“Cada partido es diferente, cada riva es diferente y nosotros lo entendemos así. Tratamos de hacer una buena planificación conforme a los rivales”, añadió Amarini Villatoro.

Alineación de Cartaginés Copiado!

¡Los once de Cartaginés que van por su primera victoria en el torneo!



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Alineación de Motagua Copiado!

¡Motagua salta a la cancha en busca de su tercer triunfo! 🦅



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¿Cómo ver el partido Motagua vs. Cartaginés? Copiado!

El partido entre Motagua y Cartaginés comenzará a las 7:06 p. m., en territorio catracho. El juego será transmitido por ESPN y también puede sintonizarlo en la aplicación Disney+.

Los amantes de la radio varias opciones, porque Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Columbia (98.7 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Además, tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Kevin Briceño defenderá el arco de Cartaginés en el partido contra Motagua, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

La agenda de Cartaginés: primero Motagua y luego Saprissa Copiado!

“Sabíamos que iba a ser un mes de partidos bastante seguidos, partidos contra rivales complicados, pero creo que ya desde la pretemporada eso lo teníamos planificado con el cuerpo técnico”, expresó el guardameta de Cartaginés, Kevin Briceño.

Añadió que han ido partido a partido, pensando que el más importante es el siguiente. Según él, no pueden estar pensando en un juego de más adelante, sin afrontar el que tienen de inmediato.

“Sabemos que enfrentamos a un buen rival, a un buen equipo. El sábado también tenemos un partido ya de liga nacional contra Saprissa y tenemos que ir de la mano con las dos competiciones, sabiendo que el de este miércoles es el más importante, porque nos marca mucho lo que podamos hacer para aspirar a clasificar otra vez en la Copa Centroamericana”, apuntó Kevin Briceño.

Jonathan Moya ausente Copiado!

Jonathan Moya debutó con Motagua en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Redes de Motagua/Motagua)

Motagua tiene en sus filas al atacante costarricense Jonathan Moya, quien desde que se integró al equipo hondureño empezó a ser figura. Sin embargo, el tico no está en convocatoria.