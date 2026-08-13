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Cartaginés tiene la suerte de su lado en la Copa Centroamericana

Motagua y Cartaginés empataron en el Estadio ‘Chelato Uclés’, en Honduras

Por Fanny Tayver Marín
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El Club Sport Cartaginés no hizo su mejor juego, pero el empate ante Motagua 1-1 pareciera un buen resultado para los brumosos en la Copa Centroamericana de Concacaf.








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Motagua vs CartaginésCopa Centroamericana de ConcacafCopa Centroamericana
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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