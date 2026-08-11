Puro Deporte

Copa Centroamericana: Hora y cómo ver todos los partidos de este martes, miércoles y jueves

Repase cuáles son los partidos de la Copa Centroamericana que se jugarán esta semana

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Por Fanny Tayver Marín
Esta semana hay partidos de la Copa Centroamericana de Concacaf, pero de los clubes costarricenses solo dos verán acción en esta jornada.
Esta semana hay partidos de la Copa Centroamericana de Concacaf, pero de los clubes costarricenses solo dos verán acción en esta jornada. (Concacaf.com/Fotocomposición en Canva)







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Copa CentroamericanaCopa Centroamericana de Concacaf
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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