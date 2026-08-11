Copa Centroamericana: Hora y cómo ver todos los partidos de este martes, miércoles y jueves

La fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf avanza rápido y esta semana se disputarán ocho partidos correspondientes a la tercera fecha.
De los cuatro equipos costarricenses presentes en la competición, solo dos tienen participación en esta jornada: Saprissa recibe al Deportivo Mixco de Guatemala y Cartaginés visita a Motagua en Honduras.
En el caso de Liga Deportiva Alajuelense esta semana tiene descanso en lo que respecta a la competición internacional. Luego visitará a Luis Ángel Firpo el 20 de agosto en El Salvador y seis días después recibirá al Plaza Amador de Panamá.
Lo mismo aplica para Herediano, que esta semana no actúa en la Copa Centroamericana de Concacaf y eso le da un ligero respiro ante la destitución de José Giacone y la llegada emergente de Jafet Soto al banquillo florense.
El Team irá a Nicaragua para enfrentarse el 18 de agosto contra el Real Estelí; mientras que el 26 de agosto será local contra Antigua de Guatemala.
Los partidos de esta semana en Copa Centroamericana de Concacaf
- Martes 11 de agosto
Plaza Amador vs. Xelajú | 6 p. m. | Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá. Transmisión de ESPN y Disney+.
Real Estelí vs. Alianza (El Salvador) | 8:06 p. m. | Estadio Independencia, Estelí, Nicaragua. Transmisión de Disney+.
Saprissa vs. Deportivo Mixco | 8:06 p. m. | Estadio Ricardo Saprissa, Tibás, Costa Rica. Transmisión de ESPN y Disney+.
- Miércoles 12 de agosto
Motagua vs. Cartaginés | 7:06 p. m. | Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”, Tegucigalpa, Honduras. Transmisión ESPN y Disney+.
FAS vs. Verdes | 9:06 p. m. | Estadio Nacional Las Delicias, Santa Tecla, El Salvador. Transmisión de ESPN y Disney+.
- Jueves 13 de agosto
Alianza (Panamá) vs. Umecit | 6 p. m. | Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá. Transmisión de ESPN y Disney+.
Antigua vs. Marathón | 8:06 p. m. | Estadio Pensativo, Antigua, Guatemala. Transmisión ESPN y Disney+.
Luis Ángel Firpo vs. Diriangén | 8:06 p. m. | Estadio Nacional Las Delicias, Santa Tecla, El Salvador. Transmisión Disney+.