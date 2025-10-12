Puro Deporte

Curazao vs. Trinidad y Tobago por eliminatorias al Mundial: a qué hora juegan y dónde ver el partido

Curazao y Trinidad y Tobago prometen un duelo vibrante por el Grupo B este martes. Vea qué se juegan y cómo influye en las eliminatorias

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Curazao recibirá a Trinidad y Tobago este martes en un duelo clave de las eliminatorias del Grupo B en Willemstad.
Curazao recibirá a Trinidad y Tobago este martes en un duelo clave de las eliminatorias del Grupo B en Willemstad. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCTrinidad y TobagoCurazaoFIFAMundial 2026
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.