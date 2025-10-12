Curazao vs. Trinidad y Tobago por eliminatorias al Mundial: a qué hora juegan y dónde ver el partido

Curazao recibirá a Trinidad y Tobago este martes en un duelo clave de las eliminatorias del Grupo B en Willemstad.

La selección de Curazao recibirá a Trinidad y Tobago el próximo martes 14 de octubre a las 5 p. m., en un encuentro correspondiente al Grupo B de las eliminatorias centroamericanas rumbo al torneo regional.

El compromiso se disputará en el Ergilio Hato Stadium, en Willemstad, capital de Curazao.

Este escenario deportivo será el testigo de un partido clave que podría marcar el rumbo del grupo.