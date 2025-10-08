Trinidad y Tobago vs. Islas Bermudas por las eliminatorias: hora del partido

Aubrey David jugará la Copa Oro con la Selección de Trinidad y Tobago.

Este viernes 10 a las 4 p. m. se jugará un duelo clave en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Las Islas Bermudas recibirán a Trinidad y Tobago en un encuentro correspondiente al Grupo B de la primera fase de clasificación de la Concacaf.

Ambas selecciones llegan urgidas de puntos. Bermudas aún no ha sumado unidades en el grupo y se encuentra en el último lugar. Por su parte, Trinidad y Tobago suma apenas un punto tras dos empates y una derrota, con Jamaica y Curazao.

En la jornada anterior, Curazao superó 3-2 a Islas Bermudas, mientras que la escuadra caribeña también cayó 0-4 ante Jamaica. En otros resultados del grupo, Jamaica venció 2-0 a Trinidad y Tobago y esta última igualó 0-0 con Curazao.

Con estos marcadores, Jamaica lidera la tabla con seis puntos, seguida por Curazao con cuatro unidades, mientras que Trinidad y Tobago cuenta con un punto e Islas Bermudas sigue sin sumar.