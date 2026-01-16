¿Cuánto cuesta la camisa de los cuatro equipos tradicionales de Costa Rica?

Con el inicio del torneo Clausura 2026, si piensa comprar la camisa de alguno de los cuatro equipos tradicionales del país, a continuación podrá ver los costos de cada uno.
El actual campeón, Liga Deportiva Alajuelense, tiene múltiples opciones para los “manudos”; sin embargo, la camisa regular tiene un costo de ₡41.900 y de ₡43.900 la edición de manga larga.
Para niños, el precio baja a ₡15.500. Se pueden comprar en su tienda virtual o bien en sus tiendas físicas.
Para el Deportivo Saprissa, el costo de las camisas asciende un poco: ₡44.990 para la camisa de local y visitante, mientras que el tercer uniforme, con temática de Batman, tiene un precio de ₡51.900.
La camisa de niño, en edición sublimada, tiene un precio de ₡12.000, y el tercer uniforme también baja su precio hasta los ₡25.900.
La camisa del Herediano, ahora parte de la familia Reebok, tiene un precio de ₡44.900, y la versión para niños tiene un costo de ₡37.900. Es importante recordar que, hasta el momento, el tercer uniforme no está a la venta y se espera que inicie su comercialización más adelante en el torneo.
Para finalizar, para comprar una camisa del Club Sport Cartaginés hay que pagar la suma de ₡29.900. Este precio aplica para tallas regulares y edición infantil.
Los precios quedarían de la siguiente forma:
|Camisa
|Alajuelense
|Saprissa
|Herediano
|Cartaginés
|Regular
|₡41.900
|₡44.990
|₡44.900
|₡29.900
|Niño
|₡15.500
|₡12.000
|₡37.900
|₡29.900
|Edición especial
|No tiene
|₡51.900/₡25.900
|No tiene
|No tiene
¿Cómo son los precios fuera del país?
Si nos vamos a España, el Real Madrid tiene la camisa authentic con un valor de 150 euros (₡87.000), la versión fan vale 100 euros (₡58.000) y la edición para niños cuesta 75 euros (₡43.500).
El FC Barcelona ofrece la versión jugador en 165 euros (₡95.700), la fan en 115 euros (₡66.700) y la edición jugador personalizada en 185 euros (₡107.000).
Volviendo a América, Boca Juniors tiene la versión authentic en 200.000 pesos argentinos, lo que equivale aproximadamente a ₡68.100, y la versión fan en 130.000 pesos (₡44.310).
Su rival, River Plate, mantiene los mismos precios que el conjunto xeneize, pero con la versión para niños en 100.000 pesos (₡34.080).
En promedio, los equipos costarricenses tienen camisas más económicas que los clubes más reconocidos de América y Europa.