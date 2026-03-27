¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense? Estos partidos de la Liga son decisivos

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez tiene claro que lo que sigue no será fácil, pero confía en que Liga Deportiva Alajuelense estará en semifinales.

Liga Deportiva Alajuelense tiene muchas cosas que corregir y Óscar Ramírez intenta aprovechar el tiempo, aunque tampoco cuenta con su equipo completo.

Guillermo Villalobos, Aarón Salazar y Creichel Pérez se encuentran en Turquía bajo las órdenes de Fernando Batista con la Selección Mayor de Costa Rica.

Mientras que Isaac Badilla, Deylan Aguilar e Ethan Barley están en México con la Selección Sub-20. Por parte de la Liga, también forman parte de esa delegación el arquero Fabián Núñez y el volante Adriel Pérez, solo que ellos no suelen ser convocados en el primer equipo rojinegro.

Aparte de eso, Alexis Gamboa y Jeison Lucumí continúan en recuperación; igual que Kenneth Vargas, quien a la vez cumple una sanción interna y Alejandro Bran continúa entrenándose con el equipo U-21 dirigido por Bryan Ruiz.

Malcon Pilone y Santiago van der Putten ya pasaron por el quirófano y su periodo de recuperación lo afrontarán en todo lo que resta del año.

Los demás jugadores de la Liga se entrenan bajo las órdenes del “Macho”, de cara a la recta final de la fase regular que está al rojo vivo, según lo refleja la tabla de posiciones.

El próximo juego de Alajuelense será el domingo 5 de abril, a las 7 p. m. contra Guadalupe, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Los partidos de Alajuelense

Jornada Día Partido Hora 14 5 de abril Alajuelense vs. Guadalupe 7 p. m. 15 11 de abril Sporting vs. Alajuelense 8 p. m. 16 19 de abril Alajuelense vs. Saprissa 5 p. m. 17 23 de abril Alajuelense vs. Puntarenas 8 p. m. 18 26 de abril Liberia vs. Alajuelense 3 p. m.

Después de una mala presentación contra Herediano, la Liga se fue a este receso con la esperanza de que este espacio le ayude.

“Estos días nos vienen bien porque tenemos muchos lesionados, se nos cayeron varios y se puede aprovechar a recuperar jugadores, a seguir con la idea del profe y sacar esto adelante”, expresó el guardameta Washington Ortega.

Además, indicó que cuando el torneo se reanude, la Liga afrontará una seguidilla en la que saben bien que todos los juegos serán finales.

“Hay que descansar, recuperar, se nos vienen partidos importantes, tenemos que ganar para seguir arriba y sobre todo entrar en semifinales”, apuntó.

Después de 13 jornadas disputadas, Herediano es líder con 25 puntos, seguido por Saprissa con 24, Cartaginés con 23 y Alajuelense completa la zona de clasificación con 18 puntos.

Sin embargo, los manudos saben que la lucha es fuerte, porque Liberia y Sporting también registran 18 unidades; mientras que San Carlos tiene 17.

Lo que en este momento define las ubicaciones entre la Liga, el equipo de José Saturnino Cardozo y el cuadro de Andrés Carevic es el gol diferencia. Alajuelense tiene +4, Liberia -2 y Sporting -2.

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