¿Cuándo juega la Liga? Vea cómo se entrena Alajuelense antes de ir a una cancha difícil

Liga Deportiva Alajuelense hasta dejó ver parte de uno de sus entrenamientos en esta semana larga, algo que no ocurría desde el pasado 3 de diciembre, un día antes de su coronación como bicampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Después de una charla de Alexandre Guimaraes con análisis de video, el equipo pasó a la cancha en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela, y aunque en principio la autorización era que los medios de comunicación capturaran imágenes durante los primeros quince minutos, ese espacio se extendió a media hora.

Ya sin periodistas ni camarógrafos en cancha, seguía un trabajo táctico, puliendo detalles en acciones claves y en definición para el partido del domingo 23 de febrero contra Santos, a las 4 p. m., en el Estadio Ebal Rodríguez, en Guápiles.

Así empieza un entrenamiento de Liga Deportiva Alajuelense

“Ha sido una semana para preparar muy bien el partido del domingo que va a ser complejo por el rival, por la cancha, entonces se ha trabajado bien. Venimos bien, en buena forma y esperamos poder sacar un buen resultado el fin de semana”, expresó el mediocampista colombiano Larry Angulo.

En la Liga tienen muy claro que Santos es un equipo complicado, que no solo juega ese torneo aparte por quitarse de encima la sombra del descenso, sino que va dándole forma al estilo y a la idea de Wálter Centeno, aparte de que pretende un doble propósito, porque se encuentra en ese embudo con Pérez Zeledón, Saprissa, Guanacasteca, Sporting, Cartaginés y Liberia por ubicarse en zona de clasificación.

“Viendo los resultados, viendo cómo ha venido de buena forma y de local es siempre fuerte. La cancha es un poco compleja porque es sintética, pero venimos cada vez mejor. Nosotros hemos venido trabajando bien, mejorando en ciertos aspectos y esperamos que no sea ningún inconveniente el fin de semana sacar un resultado”, indicó Larry Angulo.

Washington Ortega y los otros porteros de Alajuelense en acción

El colombiano considera que Alajuelense ha venido trabajando un poco de atrás hacia adelante, como en la firme intención de mantener el marco en cero, porque en cualquier momento puede llegar el gol a favor.

“Tenemos un buen ataque, no ha sido tan numeroso de goles, pero estamos trabajando para ello. Esperamos continuar así, partiendo desde el cero, y de 1-0 en 1-0 se puede quedar campeones. Entonces, yo creo que en eso no hay ningún inconveniente”, destacó.

Larry Angulo habla de la salida que tiene Alajuelense a una cancha sintética difícil

Alajuelense comparte junto a Herediano y Puntarenas ser los únicos tres equipos que no conocen la derrota en lo que va del Torneo de Clausura 2025.

“Sería genial quedar campeón invicto, pero no se habla mucho en el grupo, solo lo vamos trabajando partido a partido y ojalá logremos mantenerlo por mucho tiempo, para que con base en eso podamos obtener el objetivo que nos hemos trazado”, citó el volante.

Otro punto al que Alajuelense le da énfasis es que el domingo jugará en una gramilla artificial, y las condiciones varían.

“Se habla mucho en el camerino antes de... Depende de la cancha sintética, porque hay diferentes campos en cuanto al buen estado del terreno. Dependiendo de eso, el profe nos da indicaciones en la cancha, y ya nosotros vemos cómo está, si está para jugar, si está para no complicarnos, y así tomamos la decisión”, explicó el cafetero.

Larry Angulo lleva siete meses en Alajuelense y se convirtió en una pieza importante en el accionar del equipo. Aquellas críticas que recibía de arranque, desaparecieron. La tendencia ahora más bien es que cuando sale de cambio, algunos aficionados se preocupan.

El propio futbolista mencionó que se siente muy bien y que va de menos a más. También recordó que le costó un poco cuando llegó, y que en parte era lógico, porque venía de una parada de más o menos seis meses sin jugar.

“Pero ahorita me siento muy bien, lo he venido demostrando partido a partido y solo es seguir. Yo sé que aún puedo dar mucho más de lo que he dado, entonces a seguir trabajando y a seguir aportándole al equipo”, analizó.

En el propio camerino, el mediocampista se caracteriza por ser un futbolista tranquilo, que no habla mucho, pero que todos lo ven como un amigo.

“Trato de mantener amistad con todos, de estar bien con todos, en un momento si me piden un consejo, o en un momento si yo necesito algo de ellos, siempre están abiertos como al diálogo, como a escucharme e igualmente yo a ellos. He hecho muy buenas amistades aquí, me llevo muy bien tanto con los jugadores, como los trabajadores del CAR y los directivos... Me llevo muy bien con todos la verdad”, concluyó Larry Angulo.

Alajuelense contabiliza 19 puntos en nueve partidos disputados, con cinco triunfos y cuatro empates. El domingo irá a Guápiles y el viernes 28 de febrero tendrá su esperado regreso al Estadio Alejandro Morera Soto, un partido en el que jugará contra Puntarenas y será el evento del retiro de la camisa 6 de Wílmer López.

Estos son los precios para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas, justo el juego donde se hará el retiro de la camisa 6 de Wílmer López ante la afición rojinegra. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

