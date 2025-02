Alajuelense adelanta su regreso al Morera Soto y el retiro de icónica camisa 6 de Wílmer López

Liga Deportiva Alajuelense había definido que su regreso al Estadio Alejandro Morera Soto sería el sábado 1.° de marzo. Sin embargo, el cuerpo técnico encabezado por Alexandre Guimaraes y el director deportivo, Javier Santamaría, hicieron un análisis detallado del panorama y llegaron a la conclusión de que ganarse un día podría ser clave.

Así que ese partido entre la Liga y Puntarenas FC que marcará el regreso de los rojinegros a su casa, y que también será la noche en la que se hará el acto ante la afición del retiro de la emblemática camisa 6 de Wílmer López, se adelantó un día. Es decir, la nueva cita quedó fijada para el viernes 28 de febrero, a las 8 p. m., en el Morera Soto.

“La idea es poder viajar antes para que el equipo se aclimate un poco a las condiciones de México, por la altura. Lo que queremos es poder ganar tiempo programando el partido para el 28 de febrero”, expresó el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez.

Con anticipación, el secretario técnico Víctor Reyes ya había adelantado algunos detalles del viaje de los rojinegros, cuando ni siquiera se sabía si tenían que ir a Canadá o a México.

Inclusive, hasta hizo la gestión para conseguir las visas estadounidenses para quienes no la tenían en el equipo, por si debían buscar el ETA para ingresar a territorio canadiense, y porque en Alajuelense procuran que todos cuenten con ese documento para evitarse contratiempos.

Como Pumas eliminó a un Cavalry que dejó una buena impresión en esa serie, la Liga en un principio había planificado su vuelo para el domingo 2 de marzo. Sin embargo, eso es algo que aún no lo definen los manudos.

“Todavía no tenemos claro si viajamos el sábado 1.° de marzo, o el domingo 2. Estamos en eso, pero el plan sería poder viajar desde el sábado, para que el equipo empiece a aclimatarse a las condiciones de allá, a la altura de Ciudad de México. Eso se vio con el cuerpo técnico y la idea de ganarse un día es importante, principalmente en un partido como este”, mencionó Vásquez.

El ajuste en el cambio del día del partido contra el Puerto cree que no será ningún problema, porque se está haciendo con tiempo de reacción, en el sentido de que el aficionado pueda cambiar de planes. Según él, como la modificación no fue de un día para otro, no ha habido mayor complicación.

Además, para ese juego en el que se hará el retiro de la camisa 6 del Pato, la Liga implementa una promoción de 2x1 en sectores no numerados. Es decir, en popular norte, popular oeste, gradería oeste, gradería norte y gradería este.

Estos son los precios para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas, justo el juego donde se hará el retiro de la camisa 6 de Wílmer López ante la afición rojinegra. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Alajuelense visitará este domingo 23 de febrero a Santos en Guápiles, cuatro días después jugará en casa contra Puntarenas y luego viajará a México, para enfrentarse contra Pumas en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

El juego en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, será el 4 de marzo; mientras que esta serie cerrará el jueves 13 de marzo en el Morera Soto.

