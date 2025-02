Washington Ortega, arquero de Alajuelense: ‘En los ambientes hostiles me siento cómodo’

Washington Ortega lleva poco tiempo en Liga Deportiva Alajuelense, pero suficiente como para sentirse convencido de que tomó la decisión correcta. Después de su experiencia en el fútbol de Colombia, el guardameta uruguayo quería jugar en un equipo grande, lidiar con la presión que eso implica y aportar lo suyo. Además, una de las primeras cosas que dijo fue algo que lo hace diferente: “En los ambientes hostiles me siento cómodo”.

Lo demostró en el clásico, donde a pesar de que el viento lo tenía bastante incómodo en el marco sur del Estadio Ricardo Saprissa, salió bien librado y ahí evidenció que de verdad puede ser determinante bajo los tres palos de Alajuelense en partidos bravos.

El arquero uruguayo de 30 años tenía claro cuál era el siguiente paso que buscaba en su carrera y la Liga apareció en su camino. Uno de los cambios radicales que afronta hoy es el hecho de que a un equipo grande lo atacan menos y eso exige más concentración.

“No lo había vivido antes, y era algo que quería probar. En los clubes en los que he estado, me atacaban mucho, y por dicha me ha ido bien. Ahora quería enfrentar este nuevo desafío. Me parece muy difícil porque, en un equipo grande, te llegan dos o tres veces y tenés que estar concentrado en todo momento. Eso es lo que yo buscaba”, relató Washington Ortega en declaraciones difundidas por Alajuelense.

LEA MÁS: En Alajuelense aseguran que llegó un líder positivo al equipo

Comunicarse constantemente con sus compañeros se vuelve clave, porque cuando el rival llega poco, uno de los secretos se basa en el contacto permanente con los demás para no perder detalles. Eso resulta nuevo para Washington Ortega y le gusta.

Hoy tiene una visión clara del fútbol tico y considera que si todas las canchas fueran como la del Estadio Nacional, donde más le ha tocado jugar por el momento, con césped natural, los partidos serían más vistosos.

“Hay canchas complicadas, y los equipos que logren sacar puntos en ellas son los que pelearán por el campeonato. Creo que es clave partir de la base de que hay que saber jugar en esas condiciones, y algunos clubes lo aprovechan muy bien”, aseguró.

Le llama la atención la inteligencia del jugador tico, porque no hay que explicarle tanto el trabajo táctico y aunque las comparaciones siempre resultan odiosas, dijo que en Colombia ese aspecto varía, porque allá se ven jugadores muy buenos en lo individual, pero les cuesta más lo colectivo.

“Aquí me sorprendió encontrar compañeros con experiencia en el alto nivel, que han pasado por la Premier League y otros países de Europa, lo que también habla muy bien del fútbol costarricense”, citó.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes resalta cualidad de Washington Ortega para atajar en equipo grande

Otro aspecto que el charrúa resalta del jugador tico es su solidaridad, comprobándolo desde la primera vez que ingresó al camerino rojinegro y su adaptación fue inmediata.

“Antes de venir, consulté cómo era el jugador de esta zona, y me explicaron que es más de la corrección que de putearlos. Son cosas que uno debe aprender al llegar a un país nuevo”, mencionó.

Washington Ortega fue uno de los fichajes de Liga Deportiva Alajuelense en el último mercado. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

A partir de eso, trata de corregir mucho a su defensa, y también de estar cerca de los que no juegan, por si necesitan algo. A Washington Ortega le gusta sentirse parte de la situación y asumir con responsabilidad el momento que les toca.

“Hoy tengo una voz en el grupo porque ellos me hicieron sentir parte desde el primer momento. Siempre me ha identificado el liderazgo, y en los ambientes hostiles me siento cómodo. En Colombia es más común jugar en esas condiciones, y eso me ayuda a mantenerme concentrado.

”En cambio, en partidos con menos gente me cuesta un poquito más... Pero sí, estoy asumiendo con mucha responsabilidad este rol y lo que necesita el club, porque ya es hora. Espero verlos festejar, porque es lo que más deseo desde que llegué”, destacó el guardameta de la Liga.

Algo de lo primero que quiso al arribar a Alajuelense fue empaparse de la historia del club y considera que eso lo hizo ser aún más consciente del lugar en el que se encuentra.

“Me gusta mucho leer, y sobre todo quería identificarme con el club. Me he ido sintiendo cada vez más parte, viendo cosas en el día a día, estando siempre disponible y viviendo para la institución. Con la gente, el trato ha sido excelente. Pero lo importante es demostrar en los momentos clave, porque ahí es donde uno debe estar preparado para responder”, subrayó.

LEA MÁS: Alajuelense adelanta su regreso al Morera Soto y el retiro de icónica camisa 6 de Wílmer López

Washington Ortega irradia mucha ilusión y tiene la cabeza clara en lo que quieren lograr los manudos, porque sabe muy bien que ese campeonato nacional es lo único que le hace falta a Alajuelense.

A Washington Ortega le encantó el desafío en Alajuelense

En cuanto a Costa Rica, confesó que ni por la mente le pasaba que fuera un país tan lindo. De hecho, da fe de que los ticos son muy parecidos a los uruguayos en su forma de ser.

“Desde que llegué, me han tratado muy bien. Uno se da cuenta cuando la gente es buena, y eso lo sentí desde el primer momento. Quizá el hecho de que no sea un país tan grande también lo hace similar a Uruguay, y eso puede ayudar. Pero sí, me ha sorprendido mucho, y a mi familia también”, citó.

Su hija ya inició el curso lectivo y su esposa se siente muy a gusto. Las ve encantadas en Costa Rica y dice que a él, que es más de campo y de estar fuera de la ciudad, también le ha gustado.

Washington Ortega alcanza 630 minutos como guardián del arco de Alajuelense, distribuidos en siete partidos y solo ha encajado dos anotaciones, uno del herediano Joaquín Hernández y otro del morado Sabin Merino.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.