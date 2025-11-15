Puro Deporte

¿Cuáles son las verdaderas probabilidades de Costa Rica de ir al Mundial? Un matemático lo calcula: vea los resultados

‘La Nación’ solicitó al catedrático Giovanni Sanabria Brenes un modelo probabilístico para determinar las opciones reales de la Selección Nacional

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Costa Rica vs. Haití
'La Nación' solicitó a un matemático calcular las probabilidades de Costa Rica para clasificar al Mundial: el resultado fue 24%. (Fedefutbol/Fedefutbol)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGMundial 2026Copa Mundial de Fútbol de 2026FIFA 2026Selección de Costa RicaEliminatoria MundialistaEliminatoria de Concacaf
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.