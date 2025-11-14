Puro Deporte

Cuántos millones perdería Costa Rica si la ‘Sele’ no va al Mundial 2026

Comercio y deporte de Costa Rica arriesga millones si la ‘Sele’ queda fuera del Mundial 2026; vea el análisis que muestra cómo se reparte el impacto

Por Silvia Ureña Corrales
A la 'Sele' le queda un solo partido en la eliminatoria y sus opciones de clasificar son microscópicas, el martes se decidirá si el país celebra otro Mundial o enfrenta un golpe económico, social y deportivo que afectaría hogares, comercio y proyección internacional.
A la 'Sele' le queda un solo partido en la eliminatoria y sus opciones de clasificar son microscópicas, el martes se decidirá si el país celebra otro Mundial o enfrenta un golpe económico, social y deportivo que afectaría hogares, comercio y proyección internacional. (Archivo/Canva /Archivo/Canva)







