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Cristiano Ronaldo sorprende al hablar abiertamente de su retiro

Hay mucha expectativa en el mundo del fútbol sobre el futuro de Cristiano Ronaldo, pues el fin de su carrera se aproxima

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Por AFP
Cristiano Ronaldo se lamentó con el pitazo final del duelo entre Portugal y España, el cual su selección perdió 1 a 0 en el Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo estuvo en el pasado Mundial 2026 con la Selección de Portugal. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)







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