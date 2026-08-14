Gabriela Jiménez presumió el especial recuerdo que conserva Cristiano Ronaldo

La presentadora Gabriela Jiménez presumió uno de los recuerdos más especiales que le dejó su cobertura del Mundial del 2026, realizado en julio, donde tuvo la oportunidad de estar cerca de grandes figuras del deporte.

En una nota publicada por el programa De boca en boca, Jiménez mostró una gorra blanca que guarda un detalle muy especial: la firma de Cristiano Ronaldo.

“Esta es la firma real de Cristiano Ronaldo. No todos los días tenemos el privilegio de conocer a alguien que trabaje directamente con él, y siento que fue como una bendición haber estado cerca de una persona que estaba trabajando con él directamente”, contó mientras enseñaba el accesorio, que tiene la firma del número 7 en la parte frontal.

Durante la entrevista, a Jiménez también le preguntaron quién la ayudó a conseguir la gorra. Aunque prefirió no revelar su identidad, sí explicó cuál es el trabajo que desempeña.

“Esta persona se dedica directamente a trabajar con personas importantes, como Donald Trump, por ejemplo, en seguridad, y para la Copa Mundial se le asignó un trabajo especial con la selección”, explicó.

Tras finalizar su trabajo en la cita mundialista, la presentadora retomó con normalidad sus labores y ahora conserva este recuerdo como uno de los regalos más especiales que recibió durante su experiencia.