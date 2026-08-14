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Gabriela Jiménez presumió el especial recuerdo que conserva Cristiano Ronaldo

El detalle lo consiguió durante su cobertura del Mundial 2026

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Por Fiorella Montoya
Periodista Gabriela Jiménez durante la cobertura del Mundial 2026. Cortesía
La periodista Gabriela Jiménez dio cobertura total al Mundial 2026. (Cortesía)







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Gabriela JiménezMundial 2026
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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