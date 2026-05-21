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Cristiano Ronaldo por fin se corona en Arabia Saudita

Tres años después de su llegada a Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo al fin gana el campeonato

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Por AFP
Cristiano Ronaldo posa con el trofeo luego de ganar la Liga de Arabia Saudita con el Al Nassar.
Cristiano Ronaldo posa con el trofeo luego de ganar la Liga de Arabia Saudita con el Al Nassar. (FAYEZ NURELDINE/AFP)







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