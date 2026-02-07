Puro Deporte

Costa Rica vs. Islas Vírgenes Británicas: ¿A qué hora y en qué canal ver a la ‘Sele’ Sub-17 rumbo al Mundial?

La Selección Sub-17 de Costa Rica disputa este sábado el segundo de tres partidos en los que se juega el pase al Mundial de Catar 2026

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Jorshuad Pilarte y Akenai Samuels se abrazan al celebrar un gol de la Selección Sub-17 de Costa Rica.
Jorshuad Pilarte y Akenai Samuels se abrazan al celebrar un gol de la Selección Sub-17 de Costa Rica. (Concacaf.com/Concacaf.com)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaSelección Sub 17 de Costa Rica
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.