Costa Rica vs. Islas Vírgenes Británicas: ¿A qué hora y en qué canal ver a la ‘Sele’ Sub-17 rumbo al Mundial?

Jorshuad Pilarte y Akenai Samuels se abrazan al celebrar un gol de la Selección Sub-17 de Costa Rica.

La Selección Sub-17 de Costa Rica enfrenta este sábado su segundo partido en el Torneo Clasificatorio de Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2026.

Después de la victoria por 9-0 ante Islas Turcas y Caicos, la Sele Sub-17 dirigida por Rándall Azofeifa juega este sábado contra Islas Vírgenes Británicas, a las 2 p. m., en el Complejo FCRF-Plycem (Proyecto Gol).

Si usted quiere ver este encuentro puede hacerlo a través de ESPN 5 o Disney+ y el comentarista en la transmisión será el periodista costarricense Daniel Murillo.

Tome en cuenta que en la primera jornada, Puerto Rico también ganó y lo hizo por 12-0 ante el rival que la Tricolor enfrenta este sábado. Es decir, la diferencia de goles se vuelve clave.

Los puertorriqueños se enfrentarán este sábado a Islas Turcas y Caicos a las 11 a. m.; así que Costa Rica ya sabrá el resultado cuando salte a la cancha.

Y el partido decisivo será el martes 10 de febrero, a las 2 p. m., entre Costa Rica y Puerto Rico. Solo el ganador del grupo obtendrá el boleto al Mundial Sub-17 de Catar 2026.