La Selección de Costa Rica saborea tremenda goleada en inicio del Premundial

La escuadra nacional empezó con el pie derecho la clasificación al Mundial en Catar

Por Milton Montenegro

Uno tras otro, así fueron cayendo los goles de la Selección de Costa Rica, que se dio tremendo festín en el Proyecto Gol, la sede de la Fedefútbol en San Rafael de Alajuela.








