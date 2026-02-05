La Selección de Costa Rica saborea tremenda goleada en inicio del Premundial

Uno tras otro, así fueron cayendo los goles de la Selección de Costa Rica, que se dio tremendo festín en el Proyecto Gol, la sede de la Fedefútbol en San Rafael de Alajuela.

El primer festejo se dio al minuto cinco, dos minutos después el segundo, al 17 el marcador ya estaba 3-0 y al finalizar el primer tiempo, el resultado favorecía a los nacionales 6-0.

La Selección Sub-17 busca el pase al mundial de la categoría en Catar 2026 y en su debut en las clasificatorias de Concacaf, aplastó 9-0 a Islas Turcas y Caicos.

Los goles de Tricolor fueron anotados por Santiago Quirós (2), Akenai Samuels (2), Ethan Barley (2), Jorshuad Pilarte, Paul González y Kyan McDonald.

Ethan Barley sobre la goleada

El combinado dirigido por Rándall Azofeifa busca su segundo boleto consecutivo en esta categoría y está sembrado en el grupo D, donde además de Islas Turcas y Caicos, se medirá a Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico.

La Selección Sub 17 goleó 9-0 a Islas Turcas y Caicos. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

Para ir a Catar, es necesario terminar en el primer puesto del grupo.

La competencia se desarrolla en seis países: Panamá, Guatemala, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Honduras y Costa Rica, y finaliza el 12 de este mes.

La Tricolor Sub-17 tiene su segundo partido el próximo sábado a las 2 p. m. ante Islas Vírgenes Británicas. La competición cierra el martes 10, también a las 2 p. m., contra Puerto Rico.

“Si podemos causar alegría en la gente, por medio del fútbol, tenemos que hacerlo. Ellos tienen que salir a la cancha a disfrutar, porque cuando uno disfruta da el máximo esfuerzo, saben que tienen que respetar al rival, porque cuando uno respeta al rival le juega con todo lo que tiene”, comentó Rándall Azofeifa.

La Selección Sub 17 goleó 9-0 a Islas Turcas y Caicos. Akenai Samuels hizo dos tantos. Marcó el tercero y el octavo. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

Ethan Barley quien hizo dos goles, se refirió al final del compromiso, sobre la primera victoria en el Premundial.

“Gracias a Dios pudimos sacar el resultado y estoy contento por el grupo. En todo el partido quisimos conservar la posesión del balón y quedamos con buenas sensaciones”, dijo Ethan.

El jugador añadió que para el siguiente encuentro, el sábado a las 2 p.m. contra Isla Vírgenes Británicas, van a ir por otro triunfo.

“Siempre nos preparamos de la mejor manera, sea el rival que sea. Vamos a ir con la mayor responsabilidad y el sábado, si Dios quiere vamos a ir a sacar esos tres puntos”, aseguró Barley.

Sobre sus conquistas, Ethan Barley mencionó estar muy feliz y orgulloso de haber colaborado en la paliza 9-0.