Selección de Costa Rica va por el boleto al Mundial Sub-17: Hora y canal para ver los tres partidos

Jefrey Urbina es uno de los integrantes de la Selección Sub-17 de Costa Rica.

Llega la hora de la verdad para que la Selección de Costa Rica busque su clasificación al Mundial Sub-17 de Catar 2026.

En cuestión de tres partidos, ese sueño podría convertirse en realidad en menos de una semana. El primer juego será este jueves 5 de febrero, ante Islas Turcas y Caicos.

Después de eso, el segundo partido de la Tricolor se disputará el sábado 7 de febrero, ante Islas Vírgenes Británicas y el martes 10 de febrero está programado el último duelo, frente a Puerto Rico.

Todos los partidos serán a las 2 p. m. en las instalaciones del Complejo FCRF-Plycem (Proyecto Gol) y podrán verse a través de ESPN y Disney+.

Para clasificar al Mundial, la Sele Sub-17 tiene que ganar este grupo.

“Los jugadores desde hace varios días ya tienen ganas de que empiece el torneo, para eso nos estamos preparando desde hace un tiempo atrás, y sobre todo, que el mensaje sea que ellos entiendan que esta camiseta es un privilegio tenerla, que hay que jugar al 100%, sabiendo que representar al país es para pocos”, expresó el técnico de la Selección Sub-17, Rándall Azofeifa.

La lista de 21 jugadores que él eligió tiene como base a Liga Deportiva Alajuelense, con once convocados. El único futbolista que llamó de Saprissa fue Thiago Cordero, pero quedó fuera por lesión.

“Si podemos causar alegría en la gente, por medio del fútbol, tenemos que hacerlo. Ellos tienen que salir a la cancha a disfrutar, porque cuando uno disfruta da el máximo esfuerzo, saben que tienen que respetar al rival, porque cuando uno respeta al rival le juega con todo lo que tiene”, comentó el exfutbolista.

Rándall Azofeifa reconoció que el examen final serán los partidos, pero él está convencido de que todo les saldrá bien.

“La expectativa de nosotros es esa, no hay otra, no existe plan B. El plan A es ir por el grupo y clasificar al Mundial, por eso digo que tenemos que estar por encima de la exigencia. Sabemos que una eliminatoria nunca es sencilla y en muchos de los casos el principal rival somos nosotros mismos”, apuntó.

Los partidos de la ‘Sele’ Sub-17 en el Premundial

Día Partido Hora Canal 5 de febrero Costa Rica vs. Islas Turcas y Caicos 2 p. m. ESPN y Disney+ 7 de febrero Costa Rica vs. Islas Vírgenes Británicas 2 p. m. ESPN y Disney+ 10 de febrero Costa Rica vs. Puerto Rico 2 p. m. ESPN y Disney+

Los 21 convocados al Premundial Sub-17

Porteros: Fabián Araya (Alajuelense), Sebastián Leiva (Cartaginés) y Joshmark Arias (Alajuelense).

Defensas: Brayan Calderón (Alajuelense), Sebastián Gómez (Sporting), Adrián Espinoza (Alajuelense), Ian Badilla (Consultants), Paul Jiménez (Sporting), Sebastián Hernández (Pérez Zeledón) y Rachith Sáenz (Alajuelense).

Volantes: Yordi Alfaro (Alajuelense), Santiago Quirós (Cartaginés), Marshal Araya (Alajuelense), Jorshuad Pilarte (San Carlos), Keylord Madrigal (Herediano) y Johan Quesada (Alajuelense).

Delanteros: Akenai Samuels (Alajuelense), Ethan Barley (Alajuelense), Paul González (Liberia), Jefrey Urbina (Consultants) y Kyan McDonald (Alajuelense).