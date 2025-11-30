Puro Deporte

Costa Rica saca la victoria en el primer juego de las eliminatorias rumbo al Mundial 2027 y Los Ángeles 2028

La selección de Costa Rica debutó ante Granada en la eliminatoria de Concacaf hacia al Mundial Brasil 2027, al mando de la nueva entrenadora Lindsay Camila

Por Isaac Vega
Jugadoras de la Selección de Costa Rica festejan uno de los goles ante Granada.
Jugadoras de la Selección de Costa Rica festejan uno de los goles ante Granada. (Fedefútbol/Fedefútbol)







