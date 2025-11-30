Costa Rica saca la victoria en el primer juego de las eliminatorias rumbo al Mundial 2027 y Los Ángeles 2028

Jugadoras de la Selección de Costa Rica festejan uno de los goles ante Granada.

Este sábado 29 de noviembre Costa Rica hizo su debut en la Concacaf W Qualifiers, competición que da inicio al camino rumbo al Mundial Femenino de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con una victoria 1-2 como visitante ante la selección de Granada.

La selección de Costa Rica se encuentra en el Grupo C junto a Bermudas, Islas Caimán, Guatemala y Granada. Al ser cinco selecciones, Guatemala no vio acción en esta primera jornada.

En el otro compromiso, Bermudas se impuso 4-0 a Islas Caimán.

Costa Rica salió al campo utilizando formación de 4-4-2 con Noelia Bermúdez en la portería; el bloque defensivo lo conformaroon Marian Solano, María Paula Coto, Mariana Benavides y Daniela Cruz.

En el medio campo salieron Raquel Rodríguez, Gloriana Villalobos, Priscila Chinchilla y la capitana Katherine Alvarado. Mientras que las dos delanteras fueron Melissa Herrera y Sheika Scott, jugadora presente en la actual edición de la Champions League con el París FC.

A los 31 minutos del primer tiempo, un balón suelto en el área le quedó a Naomi Bedeau para poner el 1-0 a favor de las locales. Bedeau milita como defensa central en el Oxford United de Inglaterra.

Al minuto 45+1 un pase filtrado de Sheika Scott dejó sola a Priscila Chinchilla ante la guardameta, y con un tiro raso logró poner el empate 1-1, marcador con el que terminó el primer tiempo.

La segunda parte tuvo más iniciativa de la selección tica, tras varios intentos, a los 60 minutos un remate de la mediocampista Chinchilla desde el centro del área puso el segundo para Costa Rica y selló el doblete de la costarricense que milita en el Zenit de la liga rusa.

Tan solo nueve minutos después Costa Rica consiguió un penal a favor que la guardameta de Granada despejó a un costado el remate de Raquel Rodríguez, para mantener a su selección en la pelea por el compromiso.

Sin embargo, Costa Rica mantuvo la presión y la iniciativa del partido, lo que terminó por darle la victoria en el primer juego de las eliminatorias, y el primer encuentro de Lindsay a la cabeza de “La Sele”.

La entrenadora de Costa Rica, Lindsay Camila, aquí en su debut en el banquillo ante Granada. (Fedefútbol/Fedefútbol)

En 2019, Lindsay trabajó como asistente en la Selección Sub-17 femenina de Brasil. Luego dirigió al Atlético Mineiro Femenino entre 2021 y 2023, etapa en la que ganó dos títulos del Campeonato y la Copa Ídolas de Colombia. En 2024 tomó el mando del Bahia y consiguió el ascenso a la Serie A1 del Campeonato Brasileño Femenino.

Su experiencia más reciente fue en el Al-Ittihad femenino de Arabia Saudita, donde dirigió hasta junio del 2025. La CONMEBOL la reconoció por su aporte al desarrollo del fútbol femenino y por abrir espacios para más mujeres en el deporte.

La edición 2025/26 de las clasificatorias de CONCACAF para fútbol femenino inició el 27 de noviembre de 2025. Participan 29 selecciones nacionales, excluyendo a las dos mejores clasificadas de la región, es decir, Estados Unidos y Canadá, estas obtienen pase directo al torneo final.

Cada selección disputará un formato de ida y vuelta en la fase de grupos: dos partidos como local y dos como visitante. Las seis selecciones que terminen primeras en sus grupos avanzarán al torneo final, el 2026 CONCACAF W Championship. Allí se unirán a Estados Unidos y Canadá, dejando el torneo con un total de ocho selecciones.

El 2026 CONCACAF W Championship servirá de vía clasificatoria para el Mundial 2027 en Brasil y para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El siguiente juego de la selección de Costa Rica será el 2 de marzo del 2026 ante Bermudas, también de visita.