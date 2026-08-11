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Corinthians anuncia la salida de Memphis Depay por razones económicas

El Corinthians mantiene una millonaria deuda con su estrella Memphis Depay y no podrá contar más con sus servicios

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Por AFP
Memphis Depay estuvo en el pasado Mundial con la Selección de Países Bajos; aquí intenta un acrobático disparo ante Túnez en el estadio de Kansas City.
Memphis Depay estuvo en el pasado Mundial con la Selección de Países Bajos; aquí intenta un acrobático disparo ante Túnez en el estadio de Kansas City. (MICHAEL STEELE/Getty Images via AFP)







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