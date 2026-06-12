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Corea del Sur le remonta a República Checa en un emocionante partido del Mundial

En el segundo duelo del grupo A del Mundial 2026, Corea del Sur empezó perdiendo pero supo doblegar a República Checa

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Por AFP
El volante de Corea del Sur Hwang In-beom celebra el primer gol de su equipo ante República Checa como parte del grupo A del Mundial, en el Estadio Guadajalara.
El volante de Corea del Sur Hwang Inbeom celebra el primer gol de su equipo ante República Checa como parte del grupo A del Mundial, en el Estadio Guadajalara. (ULISES RUIZ/AFP)







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