Corea del Sur le remonta a República Checa en un emocionante partido del Mundial

El volante de Corea del Sur Hwang Inbeom celebra el primer gol de su equipo ante República Checa como parte del grupo A del Mundial, en el Estadio Guadajalara.

Guadalajara, México. Corea del Sur venció este jueves 2-1 a República Checa en un intenso encuentro que alcanzó picos de emoción en la parte complementaria del segundo partido del Grupo A de la Copa del Mundo 2026, en el estadio de Guadalajara.

La oncena surcorena se impuso con goles de Hwang Inbeom (67′) y de Oh Hyeongyu (80′), mientras que el tanto de los europeos estuvo a cargo del capitán del equipo checo Ladislav Krejci (59′).

Con este triunfo, la selección asiática iguala a México en lo alto de la clasificación del Grupo A, ambos con 3 puntos, luego de que el Tri derrotase por 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural en el Azteca de Ciudad de México.

El duelo en Guadalajara inició con un equipo coreano totalmente volcado al frente, gracias a su velocidad y el empuje de Son Heung-min.

Los checos asumieron las tareas defensivas, superados en casi toda la etapa inicial y encomendados al riguroso trabajo de su defensa.

Para la complementaria se esperaba un guion similar, hasta que los europeos abrieron el marcador gracias a la táctica fija.

Krejci ganó un balón en las alturas y de paso le dejó al cuerpo técnico de los coreanos la tarea de trabajar mejor en las jugadas de pelota quieta, pues minutos después les volvieron a anotar, solo que el gol terminó invalidado por fuera de juego.

Con disciplina militar, Corea del Sur asumió el golpe y se lanzó por el empate, ante un equipo checo que se encontró de repente con un botín enorme que no supo administrar.

El empate llegó con una gran acción individual de Inbeom, quien en un solo recorte dejó inmóviles a un defensa y al guardameta para después picar el balón ante el marco desguarnecido.

Pero eso no fue todo. Corea quería el gran premio y la verdad es que lo merecía. A diez minutos del final, Hyeongyu se encargó de poner cifras definitivas gracias a otra buena acción colectiva.

A partir de ahí, los asiáticos metieron el juego en el congelador, ante un cuadro checo que tuvo la intención, pero no la claridad, para despertar a tiempo y evitar la derrota.

Ambos equipos deberán enfrentarse al anfitrión México, y también al débil Sudáfrica, que previsiblemente desempeñará el papel de víctima en el grupo A.

En la siguiente jornada de este bloque, los mexicanos se medirán a Corea en duelo por el primer lugar. El que gane tendrá asegurado el boleto a la siguiente fase.

Por su parte, los checos retarán al cuadro sudafricano, que se quedó muy corto en su primera presentación.

Este partido en Guadalajara también significó la primera actuación del réferi tico Juan Gabriel Calderón, como cuarto árbitro.

Calderón vio de cerca una de las acciones más virales del Mundial en sus dos primeros partidos, cuando Pavel Sulc, jugador de República Checa, tuvo que cambiarse de camisa debido a un jalonazo que rompió su indumentaria.

Ante esto, el futbolista se ubicó cerca de Calderón para cambiarse, y el tico estuvo atento a que se colocara una camiseta en condiciones adecuadas.

El partido fue tranquilo para Calderón, quien no tuvo que intervenir mucho con los entrenadores ni con los bancos de suplentes. Su labor se limitó a informar sobre los cambios y el tiempo de reposición que se otorgó en ambos tiempos: tres en la primera parte y seis en la segunda.

El asistente costarricense Juan Carlos Mora también estuvo presente en este encuentro, aunque como árbitro reserva.