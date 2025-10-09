Puro Deporte

Confederación Brasileña de Fútbol suspende árbitros y revela audios del VAR tras polémico clásico Sao Paulo vs. Palmeiras

Los videos publicados por la CBF muestran la comunicación del arbitraje en cuatro jugadas que han dado mucho de qué hablar

Por O Globo / Brasil / GDA y Fanny Tayver Marín
La CBF recibió autorización de la FIFA para divulgar decisiones sin revisión en el VAR y amplía la transparencia en el arbitraje.
La CBF recibió autorización de la FIFA para divulgar decisiones sin revisión en el VAR y amplía la transparencia en el arbitraje. (Fabio Souza / CBF/Fabio Souza / CBF)







