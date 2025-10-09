Confederación Brasileña de Fútbol suspende árbitros y revela audios del VAR tras polémico clásico Sao Paulo vs. Palmeiras

La CBF recibió autorización de la FIFA para divulgar decisiones sin revisión en el VAR y amplía la transparencia en el arbitraje.

Tras recibir autorización de la FIFA, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) divulgó este jueves los audios del VAR correspondientes a las jugadas polémicas de la victoria del Palmeiras sobre el Sao Paulo por 3 a 2, el domingo pasado, por el Campeonato Brasileño.

Los videos publicados por la entidad muestran que Ilbert Estevam da Silva, responsable del VAR, no llamó a Ramon Abatti Abel al monitor en ninguna jugada.

La CBF divulgó los audios de cuatro acciones del clásico Choque-Rei que fueron reclamadas por el Sao Paulo: un posible penal no marcado sobre Tapia, una tarjeta roja no mostrada a Andreas Pereira y dos posibles expulsiones al defensor Gustavo Gómez.

De las llamadas “jugadas sin revisión protocolar”, y que la FIFA autorizó a divulgarlas, la que más generó reclamos fue aquella en la que Allan derriba a Tapia dentro del área, cuando el partido aún estaba 2 a 0 a favor del Sao Paulo.

Ramon Abatti Abel fue concluyente desde el inicio, y su decisión en el campo se mantuvo.

El árbitro central Ramon Abatti Abel y el árbitro del VAR, Ilbert Estevam da Silva, quienes actuaron en el clásico, fueron apartados por la CBF para “entrenamiento, perfeccionamiento y evaluación interna, para luego regresar a las actividades”, según informó la entidad.

Fragmentos de los audios del VAR

Árbitro: ¡Resbaló, resbaló! ¡El jugador se resbala fuera de la jugada del balón, se resbaló!

VAR: Voy a revisar ahora, Ramon. Es una pelota que sale del área. En la cámara 1, vemos que un jugador del Palmeiras se resbala y tiene contacto con su adversario, ¿ok? Totalmente accidental. Estoy enfocado justamente en ese resbalón.

Árbitro: Para mí fue un choque; el jugador del Palmeiras se resbala, la pelota pasa, hay contacto, pero el jugador se resbaló.

VAR: Mira: aquí tenemos esta situación, la pelota sale del área, totalmente accidental... Ramon, es exactamente lo que narras, ¿ok? El jugador del Palmeiras se resbala y ese contacto con el rival es accidental. Es una pelota que sale del área, ¿ok? Y el jugador del Palmeiras claramente se resbala, ¿ok?

VAR: Ramon, te confirmo además que la pelota no está para ninguno de los dos jugadores, ¿ok?

Árbitro: Pelota...

VAR: Quiero ver ese contacto.

Árbitro: Él (Andreas Pereira) pisa la pelota y el jugador (Marcos Antônio) le da una patada por debajo, en la suela.

VAR: El jugador toca la pelota...

AVAR: Incluso le roza la espinilla. Hay un contacto que no es pleno en la espinilla y luego otro contacto por debajo, junto con el pie.

Árbitro: Para mí, Andreas (Pereira) pone el pie en la pelota...

VAR: Quiero ver si desprecia disputar la pelota y va directo por encima, ¿ok? Es pie con pie, intensidad media, seguimos. Todo chequeado, identidad confirmada, tarjeta amarilla para el número 8.

Audio del pisotón de Gustavo Gómez sobre Tapia

Árbitro: ¡No, nada, nada!

VAR: Quiero ver dos cosas: ese primer contacto arriba y luego un posible pisotón. Pide que esperen, ¿ok?

Árbitro: Para mí hay un pisotón, pero sin intención. No hay intención aquí; hay un pisotón, pero es parte de la disputa.

AVAR: Estamos revisando tanto el contacto arriba como el pisotón, ¿ok?

VAR: El jugador (Gustavo Gómez) está en movimiento. Está desequilibrado, intenta saltar y no tiene cómo evitar caer delante de él. Todo chequeado, ¿ok? Puede seguir.

Árbitro: Siga...

VAR: Ramon, el jugador (Tapia) está sangrando, en la jugada anterior, junto a la línea de fondo.

AVAR: Cuando él (Gustavo Gómez) se levanta, ya lo toca. Al levantarse, golpea con el codo.

VAR: Ya fue revisado. Cuando se levanta, lo alcanza con el codo.

AVAR: No hay ningún gesto adicional.

VAR: Se levanta, lo toca con el codo, pero no hay ningún gesto adicional. Ninguna acción de codazo.

Árbitro: No lo golpea a propósito, lo toca al levantarse. Puede seguir.