Concacaf perdió sus dos posibilidades en el repechaje hacia el Mundial 2026

El defensa de Jamaica Ian Fray se lamenta tras perder el duelo por el repechaje hacia el Mundial 2026 ante la República del Congo.

Guadalajara, México. Concacaf perdió las dos opciones de sumar más clasificados al Mundial 2026, tras las derrotas de Surinam en semifinales y la caída de Jamaica ante la República Democrática del Congo en una de las finales disputadas este martes.

Los africanos se impusieron 1-0 a los Reggae Boyz y pasan a la gran fiesta en el Grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Con un gol de Axel Tuanzebe al minuto 100′, los congoleños aseguraron en el Estadio Guadalajara de México su segunda participación en una Copa del Mundo, tras su única presencia en Alemania 1974, donde estuvieron con el nombre de Zaire.

Liderada por nombres que brillan en el fútbol europeo como Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Chancel Mbemba (Lille), Cédric Bakambu (Real Betis) y Yoane Wissa (Newcastle), la selección africana se impuso al desgaste del tiempo extra, tras el empate a cero en los 90 minutos, y se vio más entera para hacer la diferencia en el remate del partido.

Miles de aficionados en el Estadio Akron de Zapopan (que cambia su nombre para el Mundial por la normativa de FIFA sobre patrocinios) vieron un primer tiempo chato, de mucha especulación y juego cortado por parte de ambos equipos. Solo pasada la primera hora de juego, jamaiquinos y congoleños se espabilaron y abrieron el partido.

El que empezó a empujar primero fue RD Congo, con remates de Bakambu y Meschack Elia que obligaron a ensuciarse al arquero jamaiquino.

En el cierre del tiempo reglamentario, RD Congo aprovechó el descanso que ambos equipos pedían a gritos y se volcó con sus últimos restos ante una Jamaica en modo resistencia, pero que lucía físicamente fundida.

La exigencia sobre el terreno fue tal que, a cinco minutos del final del tiempo extra, el árbitro central, el argentino Facundo Tello, tuvo que ser sustituido por una aparente dolencia muscular.

Los remates encadenados por Theo Bongonda, Mbemba y Edo Kayembe, fueron la antesala del histórico gol congoleño, que llegó tras un tiro de esquina que dejó sembrados a los defensas jamaiquinos en medio de la irrupción del zaguero Tuanzebe, que anotó con la cintura para sellar el triunfo congoleño.

El gol, el más importante para RD Congo en más de medio siglo, hizo estallar la casa de las Chivas del Guadalajara, que apoyó en mayor medida a la nueva invitada al Mundial, la décima selección africana en este nuevo torneo orbital de 48 equipos.