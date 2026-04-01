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Concacaf perdió sus dos posibilidades en el repechaje hacia el Mundial 2026

Jamaica sucumbió en tiempo extra del repechaje y dice adiós al sueño de estar en el Mundial 2026

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Por AFP
El defensa de Jamaica Ian Fray se lamenta tras perder el duelo por el repechaje hacia el Mundial 2026 ante la República del Congo.
El defensa de Jamaica Ian Fray se lamenta tras perder el duelo por el repechaje hacia el Mundial 2026 ante la República del Congo. (ULISES RUIZ/AFP)







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