Con el agua al cuello, pero con fe: exjugadores ponen a Alajuelense en semifinales

Liga Deportiva Alajuelense jugará este sábado 28 de febrero contra Puntarenas, en la Perla del Pacífico, en la novena jornada del Clausura 2026.

Álvaro Solano y Luis Raquel Ledezma ni siquiera se atreven a pensar en que la cuerda no le alcance a Liga Deportiva Alajuelense para clasificar.

Los dos exjugadores consideran que el campeón nacional todavía puede apoyarse en un salvavidas para sacar agua del bote y evitar un naufragio, si comienza a ganar los partidos. Y creen que eso debe empezar este mismo sábado, a las 7 p. m., cuando la Liga visite a Puntarenas FC.

Porque los malos resultados agobian al equipo. A lo interno del camerino saben que están en deuda y que ellos son los únicos que pueden cambiar el rumbo.

Viendo lo que ha pasado y el panorama de lo que sigue, tanto Álvaro Solano como Luis Raquel Ledezma concuerdan en que después de verse abajo, la Liga tiene que sacar ese coraje que mostró el semestre pasado para salir adelante en momentos complejos.

Ellos conversaron con La Nación después de que fueron las dos primeras exfiguras del club que se sentaron en el Salón París - Carlos Alvarado junto a un grupo de asociados para contar anécdotas impensadas, como parte de los “Relatos del Morera”, que se escucharán mensualmente en la casa rojinegra.

“Óscar Ramírez sabe la ruta y es cuestión de retomarla. Siento que no ha tenido al equipo como cerró porque se han dado lesiones y circunstancias por ahí, pero en la medida que el equipo vaya recuperando sus figuras, que vayan entrando en ese rol con más participación, el equipo se va a enrumbar”, manifestó Álvaro Solano.

Sin una bola de cristal, pero viendo la frialdad de los números, con apenas 9 puntos de 24 posibles y que los punteros le llevan una ventaja de siete unidades, le parece que Alajuelense ya cedió mucho para aspirar al liderato.

“Ahora tal vez no vamos a lograr el primer lugar, pero nos vamos a meter de cuartos o terceros, eso es fijo y vamos a dar la lucha. Hemos visto a este equipo salir de problemas, como en la Copa Centroamericana. La Liga está hecha de eso, a Óscar también le gustan estos retos y yo sé que el equipo lo va a sacar”, subrayó.

Álvaro Solano y Luis Raquel Ledezma contaron varias anécdotas en los "Relatos del Morera". (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Para que eso pase, Alajuelense ya tiene el agua al cuello y la urgencia de ganar, porque el margen de error es muy poco, igual que la puntuación que lleva el equipo.

“Lo que a mí me tiene tranquilo de Alajuelense en este momento es que está en las manos de un gran entrenador, que es Óscar Ramírez y no hay secretos, ganando vuelve la confianza”, comentó Luis Raquel Ledezma.

Además, dijo que conociendo al “Macho”, ya tuvo que haber pensando en cómo levantar a su equipo de una vez por todas.

“Ojalá que ellos puedan corresponder a eso en la cancha, porque usted puede dar la técnica, la táctica y todo lo que quiera, pero si el equipo adentro no responde, no se puede hacer nada. Eso es fundamental y ya es del jugador ponerse la mano en el corazón para no quedarle mal a la afición”, opinó Luis Raquel Ledezma.

Estos días se perciben cruciales para Alajuelense, para ver si reacciona o si se hunde más. Este sábado visitará a Puntarenas FC, el martes recibirá a Cartaginés y el 7 de marzo actuará de visita contra San Carlos. Esos juegos pueden marcar mucho su rumbo en el Torneo de Clausura 2026.

