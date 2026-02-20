‘Relatos del Morera’: Alajuelense anuncia novedad exclusiva para sus socios

El Salón París Carlos Alvarado se volvió muy concurrido por parte de la afición de Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense pondrá en marcha un proyecto enfocado en llevar voces históricas al Salón París - Carlos Alvarado.

En ese museo que la institución rojinegra inauguró hace varios meses en el Estadio Alejandro Morera Soto, no solo se exhibirán trofeos y reliquias de gran valor para los manudos; sino que ahora ahí mismo se escucharán relatos que prometen ser imperdibles.

“Relatos del Morera nace como una propuesta íntima y exclusiva para asociados, donde se invitarán figuras del ambiente rojinegro —exjugadores, entrenadores, dirigentes y protagonistas de distintas épocas— para conversar y revivir acontecimientos que forman parte de la identidad de la institución”, aseguró Alajuelense en un comunicado oficial.

Ahí se detalla que el formato combinará conversaciones en vivo, interacción con el público, regalías conmemorativas y momentos únicos en un ambiente cercano y exclusivo, reforzando el vínculo entre la historia del club y quienes la sostienen, que son sus asociados.

“Relatos del Morera es una evolución natural de lo que hemos venido construyendo en el Salón París. No solo nos permite estar cerca de figuras que marcaron distintas épocas de nuestra historia.

Esta es la invitación que efectúa Liga Deportiva Alajuelense para los "Relatos del Morera". (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

”Sino también fortalecer el vínculo con nuestros asociados manudos, quienes son los verdaderos dueños de esta institución. Queremos que la historia no solo se exhiba, sino que se escuche, se comparta y se viva”, expresó el director de comunicación de la Liga, Leonardo Medina.

Las entradas para cada edición de “Relatos del Morera” estarán disponibles a través de boleterialaliga.com, con un costo de ¢10.000 por persona.

Será un evento que estará disponible únicamente para asociados de Liga Deportiva Alajuelense. Los cupos serán limitados, manteniendo el carácter exclusivo y cercano de la experiencia.

Los “Relatos del Morera” comenzarán este jueves 26 de febrero recordando la gesta de la Copa de Campeones de Concacaf 1986, conquistada en febrero de 1987, junto a dos de los protagonistas de aquella hazaña: Álvaro Solano y Luis Raquel Ledezma. Además, con ellos también estará el periodista Luis Enrique Bolaños.

