Puro Deporte

Comprar entradas fue como pegarse el Gordo Navideño: Alajuelense agotó boletos desde la preventa

Si quiere ir el sábado al Morera Soto le sugerimos participar en la rifa de entradas dobles de ‘La Nación’

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense se enfrentan Saprissa en el el Clásico Nacional por la jornada 13, torneo de apertura 2025 Liga Promerica
Liga Deportiva Alajuelense agotó las entradas para el partido de vuelta de la final desde el mismo día que habilitó la preventa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseApertura 2025SaprissaFinal Apertura 2025Clásico Nacional
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.