Comprar entradas fue como pegarse el Gordo Navideño: Alajuelense agotó boletos desde la preventa

Liga Deportiva Alajuelense agotó las entradas para el partido de vuelta de la final desde el mismo día que habilitó la preventa.

Liga Deportiva Alajuelense desató una locura cuando sacó en preventa las entradas para el partido de vuelta de la final de segunda ronda, que será el sábado 20 de diciembre, a partir de las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto y podría decirse que comprarlas fue como sacarse el Gordo Navideño.

Cuando habilitó la preventa exclusiva para asociados, aún no se sabía cuál sería el rival de los rojinegros, porque no se había disputado el partido de vuelta de la semifinal entre Saprissa y Cartaginés.

La Liga indicó el domingo pasado al mediodía que ya se podían adquirir los boletos en una preventa que duraría 48 horas. De inmediato, muchas personas de manera simultánea querían adquirir los tiquetes.

En boleterialaliga.com había que hacer fila digital de alrededor de 20 minutos, porque había más de 1.600 personas en espera.

Muy rápido se empezaron a agotar las diferentes localidades. Tres horas después de que se habilitó la preventa el domingo, quedaban tan solo 200 entradas en popular norte y antes de las 4 p. m. del domingo, ya estaba todo vendido.

Ante una consulta de La Nación, Alajuelense confirmó este martes al mediodía que las 8.500 entradas que puso en preventa el domingo se agotaron.

Esa es la cantidad de boletos que la Liga siempre pone a disposición de los aficionados, pues el resto del aforo corresponde a asociados y socios comerciales.

A las 12:45 p. m. de este martes, la boletería digital de Alajuelense de nuevo muestra una larga final, de casi 4.000 personas. Sin embargo, ya no hay entradas.

Pero si realmente quiere ir a la final en el Morera Soto, no pierda la esperanza, porque La Nación regalará entradas, y aquí encontrará cómo participar.

El sorteo de cuatro entradas dobles se efectuará el viernes 19 de diciembre, un día antes del partido. Ese día, cuatro personas se ganarán dos boletos digitales cada una.

