Alajuelense ya tiene a la venta las entradas para la final en el Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense le puso fecha y hora al partido de vuelta de la final de segunda ronda. Conozca los precios de las entradas

Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense se enfrenta en el segundo partido de semifinal contra el Municipal Liberia, partido decisivo para el pase a la final.
Diego Campos volvió a jugar después de una molestia y el sábado marcó el tercer gol del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

