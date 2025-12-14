Alajuelense ya tiene a la venta las entradas para la final en el Morera Soto

(Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Diego Campos volvió a jugar después de una molestia y el sábado marcó el tercer gol del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia.

Sin necesidad de conocer el nombre de su rival, Liga Deportiva Alajuelense ya vende las entradas para el partido de vuelta de la final de segunda ronda.

La Liga anunció que ese encuentro, en el que los rojinegros podrían conquistar su estrella 31 sin necesidad de gran final, será el sábado 20 de diciembre, a partir de las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Además, desde este domingo al mediodía y hasta el martes a esa misma hora, Alajuelense habilitó la preventa de entradas, que es un beneficio para los asociados del club.

Es un hecho que el próximo sábado también habrá llenazo en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Apenas Alajuelense giró esa alerta, de inmediato, los socios de la Liga empezaron a ingresar a boleterialaliga.com y en la tiquetera persiste una alta demanda de aficionados que buscan boletos.

Por eso, todos deben hacer fila digital de alrededor de 20 minutos, porque más de 1.000 aficionados están esperando su turno para comprar entradas.

Los precios de las entradas

Popular norte: ¢13.000

Popular oeste: ¢13.000

Gradería oeste: ¢15.000

Gradería norte: ¢15.000

Gradería este: ¢15.000

Platea oeste: ¢18.000

Platea oeste preferencial: ¢20.000

Platea sur: ¢24.000

Platea este: ¢26.000

Platea este preferencial: ¢28.000

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.