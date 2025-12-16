¿Quiere ir al estadio? ‘La Nación’ regala entradas para la final Alajuelense vs. Saprissa

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El partido de vuelta de la final de segunda ronda entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa será el sábado 20 de diciembre en el Estadio Alejandro Morera Soto y usted puede ganarse entradas con 'La Nación'.

Si el clásico nacional siempre llama la atención, imagínese lo que ocurre esta vez, cuando Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa se enfrentan en la final de segunda ronda del Torneo de Apertura 2025.

¿Quiere ir al estadio el próximo sábado 20 de diciembre a las 7 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto? Si su respuesta es afirmativa, no lo piense mucho y participe de inmediato en esta rifa de entradas de La Nación, que es totalmente gratis.

Además, no le quitará mucho tiempo y el primer paso es seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, o el canal de WhatsApp La Nación Saprissa, dependiendo de cuál sea su equipo.

Además, debe cumplir los requisitos que se piden a la hora de llenar el formulario que encontrará en este enlace.

Tome en cuenta que puede participar desde la publicación de este artículo y que la rifa se efectuará el viernes 19 de diciembre, a las 10:30 a. m.

Entre todas las personas que participen se rifarán cuatro entradas dobles en platea sur. Es decir, hablará cuatro personas ganadoras y cada una recibirá dos boletos digitales que llegarán a su correo electrónico.

Las personas que resulten favorecidas en este sorteo se anunciarán el viernes tanto en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense como en el canal de WhatsApp La Nación Saprissa.

