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‘Como organizar 78 Super Bowls’: el enorme reto de EE. UU. para blindar el Mundial

A Estados Unidos le corresponde organizar 78 de los 104 partidos del Mundial 2026, en 11 ciudades a lo largo de todo el país

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Por AFP
Inauguracion Mundial 2026 Estadio Ciudad de México Previo partido México vs- Sudamérica 11 de junio de 2026 Fotografía: John Durán
El Mundial 2026 inició con una imponente ceremonia en México; también habrá inauguraciones en Canadá y Estados Unidos. (Fotografía: John Durán /La Nación)







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Mundial 2026Estados Unidos
AFP

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