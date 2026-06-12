‘Como organizar 78 Super Bowls’: el enorme reto de EE. UU. para blindar el Mundial

El Mundial 2026 inició con una imponente ceremonia en México; también habrá inauguraciones en Canadá y Estados Unidos.

Washington, Estados Unidos. Anfitrión de casi 40 selecciones y 80 partidos, además de albergar una decena de Fan Fest para miles de aficionados, Estados Unidos está desplegando medidas de seguridad “sin precedentes” como coorganizador del Mundial 2026, que comenzó este jueves en México.

De costa a costa, el país acogerá en 11 ciudades 78 de los 104 partidos de la Copa del Mundo, un reto que se parece a “un rompecabezas increíble”, reconoce Andrew Giuliani, jefe del equipo de la Casa Blanca encargado de la organización del torneo.

“Si pienso en todo lo que las fuerzas del orden tendrán que gestionar durante estos 40 días (...) esto no tiene precedentes”, dijo el funcionario en una entrevista con ESPN, y recordó que el último gran evento deportivo internacional organizado por Estados Unidos fueron los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, en Salt Lake City.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró el jueves, previo al inicio del torneo organizado conjuntamente con México y Canadá, que “los partidos serán muy seguros”.

“Serán lo más seguro posible. Pero no podemos controlar a un lobo solitario”, matizó en Fox News el funcionario de la administración del presidente Donald Trump.

Mullin se refirió específicamente a la zona previa a la entrada del perímetro de seguridad: “nos preocupa mucho”, dijo, y anticipó que está aumentando la presencia policial allí.

Según el secretario, la Copa del Mundo será como tener “78 Super Bowls en 38 días”, por lo que Washington ha destinado más de mil millones de dólares en medidas de seguridad, la mitad de ese monto hacia las operaciones antidrones.

Las autoridades locales han recibido mayores poderes para interferir e interceptar drones, y decenas de agentes de policía locales que prestan servicio en todas las ciudades sede han recibido capacitación especializada del FBI.

Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, las autoridades francesas detectaron más de 350 intrusiones de drones, que derivaron en 81 arrestos, según un informe de la Asamblea Nacional.