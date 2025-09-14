¿Cómo alinea Alajuelense con tantas bajas? Esta es la decisión de Óscar Ramírez

Liga Deportiva Alajuelense juega este 13 de setiembre contra Liberia, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Liga Deportiva Alajuelense continúa con varias bajas por lesión y Óscar “Macho” Ramírez tomó decisiones para el partido de este sábado 13 de setiembre contra el Municipal Liberia, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Cuál es la alineación de la Liga? Esta vez, el “Macho” pretende que el equipo se vea más compacto. Y de momento, no quiere pensar tanto en las lesiones, sino en los hombres con los que cuenta.

Se sabía que no estaban Santiago van der Putten y Alberto Toril, recién operados. Tampoco vuelven aún Joel Campbell, Diego Campos y Aarón Salazar.

El once de Alajuelense ante Liberia está conformado por Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Rónald Matarrita, Celso Borges, Creichel Pérez, Kenyel Michel, Rashir Parkins, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

¿Y los suplentes? El “Macho” Ramírez se dejó en banca a Bayron Mora, Deylan Paz, Deylan Aguilar, Jeison Lucumí, Farbod Samadian, Alejandro Bran, Doryan Rodríguez, John Paul Ruiz, Elián Quesada y Tristan Demetrius.

