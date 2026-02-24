Comisión de Arbitraje se pronuncia tras uno de los clásicos más polémicos entre Saprissa y Alajuelense

Keylor Herrera fue quien impartió justicia en el clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

Sin que aún se revelen los audios del VAR luego de una jornada matizada por un clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense cargado de polémica, el presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, habló públicamente.

Él mismo indicó que no se iba a referir a ninguna acción puntual, pero sí dio una opinión general sobre lo que fue el trabajo arbitral en ese clásico entre morados y rojinegros.

Un juego en el que Keylor Herrera fue el central y en el que Benjamín Pineda y Octavio Jara estuvieron en la sala VOR.

Lo primero que dijo Enrique Osses en charla con La Nación es que el arbitraje siempre es un área sensible dentro del fútbol y hay un equipo de trabajo que son los árbitros que tienen que impartir justicia.

Que son quienes siempre van a estar sometidos al escrutinio público en jugadas que son interpretables y que eso no va a cambiar nunca en realidad.

“Desde ese punto de vista, en todo el mundo suceden siempre en los partidos más importantes de la región jugadas polémicas que dan para hablar posterior al partido, pero creo que en las jugadas más importantes, el trabajo del árbitro estuvo acorde a lo que ocurrió en ese juego”, afirmó Enrique Osses.

El jerarca de los árbitros expresó que a él lo que en realidad le interesa, más allá de las polémicas puntuales, que no puede evitar y que tampoco es su intención querer quitarlas, quería detallar tres puntos que considera importantes por todo lo que que ha escuchado en los últimos días.

“Lo primero es que la jugada de fuera de juego, que el software no funcione, que deja más dudas que certezas y bla, bla, bla, bla... Todo eso con referencia al software de línea de fuera de juego, el software funciona, es preciso y se ocupa bien. Por lo tanto, es una tecnología que se debe seguir ocupando si queremos tener el VAR”, afirmó Enrique Osses.

Enrique Osses aclaró algunas dudas con respecto al VAR, la producción y las televisoras. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El segundo punto que mencionó tiene que ver con toda la polémica tras el clásico.

“La independencia de las cámaras del VAR con respecto a la producción televisiva, lo que está transmitiendo la televisión o el canal que sea. Las cámaras del VAR son independientes de lo que muestra la televisión”, aseguró.

Para que quede más claro, indicó que lo único que el VAR se preocupa antes del partido es de recibir todas las señales que emite la televisión.

“Que son enviadas en forma independiente y el VAR resuelve de forma independiente, de manera autónoma y con consideraciones técnicas las situaciones. No tenemos nada que ver con la televisión, y eso me gustaría dejarlo claro”, explicó.

Lo tercero que pronunció es que lleva prácticamente un año como presidente de la Comisión de Arbitraje en Costa Rica y que en este lapso ha tenido ocho clásicos nacionales en diferentes fases, ya sean finales, semifinales o fase regular.

“Y este es el que ha tenido mayor cantidad de jugadas controversiales o polémicas. Enhorabuena que exista fútbol y que existan polémicas porque así todos podemos generar contenido”, citó.

De inmediato, salió en defensa de sus dirigidos, al mencionar que “no podría hablar de una crisis o de una mala etapa en el arbitraje por un partido”.

“Porque se han dado siete partidos importantes de estos mismos equipos que han salido sin ningún tipo de complicaciones. Son situaciones que se generan particularmente en los juegos y que yo podría decir que son normales dentro del mundo del fútbol”, argumentó.

Además, cree que la polémica y el arbitraje siempre han ido de la mano y difícilmente cambiará.

“Si usted ve España, Argentina o Brasil esta semana, está igualmente polarizado o polemizado el mundo del fútbol y el mundo arbitral, así que no es algo exclusivo nuestro”, concluyó Enrique Osses.