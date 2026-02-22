Periodista Jorge Martínez explica al aire qué pasó con las tomas y el VAR en la última jugada que reclama Alajuelense

Anthony Hernández está convencido de que en el cierre del clásico recibió una falta de penal que no se sancionó.

La repetición de la polémica jugada final en el clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense pudo observarse en la transmisión de FUTV hasta alrededor de siete minutos después de que concluyó el partido.

Muchos tienen la duda de si el VAR la revisó a tiempo, y el periodista Jorge Martínez salió a dar al aire una explicación al respecto.

Durante el resumen del segundo tiempo, el periodista Eduardo Castillo manifestó que viendo lo ocurrido, sí le parecía que hubo un agarrón de Pablo Arboine sobre Anthony Hernández.

Además, pronunció que el hecho fue que no hubo una invitación del videorbitraje (VAR) al réferi central Keylor Herrera, luego de analizar todas las visualizaciones de la jugada.

Jorge Martínez: "Todas las tomas de la transmisión las tiene el VAR para su manipulación y decisión, sin injerencia de la televisora". EL VAR vio la jugada y decidió que no era penal pic.twitter.com/e5Zw5qj6gC — TD Más (@tdmascrc) February 22, 2026

Luego del comentario de Castillo, se dio la intervención de Jorge Martínez durante la transmisión de FUTV, y ahí fue donde explicó qué fue lo que pasó.

Esta fotografía corresponde a ese acción polémica en el final del clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Martínez dijo al aire: “Todas las tomas de la transmisión las tiene el VAR para su manipulación y decisión, sin injerencia de la televisora”.

En esa otra intervención, reiteró y profundizó en esas palabras que ya había emitido.

“Esta toma (la de la última jugada) la mostramos al final por el motivo que les decíamos, eso lo vieron en tiempo real los árbitros del VAR y no invitaron a Keylor Herrera a observarla.

”Ha llegado el pitazo final y con esto el cierre del compromiso con el 2x1 del duelo que le da al Saprissa la victoria sobre Alajuelense en el clásico. Sí hay que ser claro, con uno menos, la Liga tuvo mayor control de pelota en los últimos 17 minutos”, mencionó Jorge Martínez.

De esta forma, dejó claro que en la revisión (y por consiguiente, en la decisión de no pitar el penal) no tuvo nada que ver la televisora. Sin embargo, en redes sociales eso no pareció importarles a muchos aficionados liguistas, que reaccionaron contra FUTV en medio de la crisis de resultados que sacude al equipo.

Incluso, muchos seguidores de Alajuelense empezaron a decir que ojalá que con la posible entrada de la cadena internacional Fox a las transmisiones del fútbol nacional, el equipo rojinegro cambie de televisora.

El campeón nacional tiene un contrato vigente con FUTV para transmisiones televisivas hasta 2030. Romper ese acuerdo antes de tiempo implica penalizaciones elevadas, estimadas en más de $6 millones.

