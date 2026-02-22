Puro Deporte

Periodista Jorge Martínez explica al aire qué pasó con las tomas y el VAR en la última jugada que reclama Alajuelense

Esto manifestó Jorge Martínez en FUTV, pues la repetición de la acción que la Liga reclama como penal se vio hasta el resumen

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Saprissa vs. Alajuelense
Anthony Hernández está convencido de que en el cierre del clásico recibió una falta de penal que no se sancionó. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseClásico NacionalJorge MartínezSaprissa vs Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.