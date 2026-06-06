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Colombia y el Mundial 2026: todo recae en Luis Díaz

La estrella del Bayern Múnich, Luis Díaz, encabeza las opciones de Colombia rumbo al Mundial 2026

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Por AFP
Luis Díaz es la figura de Colombia. Aquí en el amistoso ante Costa Rica del pasado 1.° de junio de cara al Mundial 2026.
Luis Díaz es la figura de Colombia. Aquí en el amistoso ante Costa Rica del pasado 1.° de junio de cara al Mundial 2026. (DANIEL GARZON HERAZO/NurPhoto via AFP)







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Luis DíazSelección de ColombiaMundial 2026
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