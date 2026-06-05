Saprissa ganará una millonada: FIFA confirma cuánto pagará por Fidel y Tomás Rodríguez en el Mundial 2026

La presencia de los panameños Tomás Rodríguez y Fidel Escobar en el Mundial 2026 le dará buen dinero a Saprissa.

A solo unos días de que inicie el Mundial 2026, la FIFA dejó claro el monto que recibirán los clubes por ceder a sus jugadores a la Copa del Mundo.

Mediante el Programa de Ayudas a Clubes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el máximo ente del fútbol mundial designó un total de $250 millones, que distribuirá entre los clubes que cedan jugadores para la fase final del torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

En Costa Rica, solo Saprissa cuenta con figuras que disputarán el torneo: los panameños Fidel Escobar y Tomás Rodríguez.

- ¿Cómo se calcula cuánto se le paga a cada equipo?

De acuerdo con el memorando firmado con los Clubes Europeos de Fútbol (EFC) y anunciado por la FIFA, el monto al que tendrá derecho un club elegible se calculará en función del número de jugadores cedidos a la plantilla final de una selección nacional clasificada (Saprissa tiene dos), así como del número de días que cada jugador cedido estuvo en la fase final, desde el día de su liberación hasta el día posterior al último partido de su selección.

- ¿Qué quiere decir desde el día de su liberación?

- El 6 de mayo de este año, la FIFA publicó en su sitio web todo sobre las listas de convocados al Mundial 2026. “El periodo de descanso, preparación y cesión obligatoria de los jugadores para el Mundial de la FIFA 2026 empezará el 25 de mayo de 2026, el día después del último partido oficial con sus clubes”, señaló la FIFA.

- ¿Cuánto paga FIFA por día por cada jugador a los clubes?

- El beneficio mínimo estimado será de aproximadamente $5.000 por jugador, por día. Los montos exactos se calcularán tras la finalización del torneo, en función de la participación real de los jugadores. Es decir, entre más avance una selección en el Mundial, más dinero recibirá el club.

- ¿Cuánto ganará Saprissa?

- Aquí le damos la respuesta que le interesa a los morados. Desde el 25 de mayo, fecha que estableció la FIFA como inicio de la cesión obligatoria al Mundial, y hasta el inicio del torneo el 11 de junio, hay 17 días. Además, desde que comienza el evento y hasta el cierre de la fase de grupos, el 27 de junio, son 16 días más. Panamá, al menos, tiene asegurada la primera ronda.

En total son 33 días; a $5.000 por día son $165.000 por cada jugador. El total por Fidel Escobar y Tomás Rodríguez es de $330.000.

- ¿Todo ese dinero recibirá Saprissa?

No. La FIFA establece que recibirán esta compensación todos los clubes en los que haya militado el futbolista en los dos años anteriores al campeonato. Esto quiere decir que Monagas de Venezuela recibe una parte del monto que se pagará por Tomás Rodríguez.

Saprissa recibirá $165.000 por Fidel Escobar y, al menos, la mitad de lo que se pague por Tomás Rodríguez, $82.500 (estuvo un año en cada club antes del Mundial), por lo que la cifra ronda los $247.500 (₡115.335.000).

- ¿Más dinero?

- La FIFA supone un aumento del 70% respecto a lo que pagó para el Mundial 2022, pero al ser 48 selecciones —16 más que en Catar— es evidente que más clubes se ven beneficiados con los pagos por cesión. Además, una diferencia importante es que el monto que se pagó por día por jugador en 2022 fue de $11.000 y ahora es de $5.000.

Un cambio fue que la FIFA reservó $100 millones que se repartirán, por primera vez, entre aquellos clubes que cedieron futbolistas durante la fase de clasificación.

Por primera vez, no solo se beneficiarán los clubes que cedan a sus internacionales para el Mundial, del 11 de junio al 19 de julio, sino también los jugadores que participaron en la fase de clasificación. “A raíz de los 905 partidos de clasificación, la retribución prevista asciende a unos $2.360 por futbolista y por encuentro disputado”, anunció la FIFA.

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