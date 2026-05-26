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Colombia va al Mundial con James como estandarte y Luis Díaz como gran estrella

Este será el primer Mundial para Luis Díaz, gran figura de Colombia, que regresa a la fiesta del fútbol tras la ausencia en 2022

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Por AFP
El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, anuncia este 25 de mayo la convocatoria para el Mundial 2026.
El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, anunció este 25 de mayo la convocatoria para el Mundial 2026. (LUIS ACOSTA/AFP)







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