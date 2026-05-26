Colombia va al Mundial con James como estandarte y Luis Díaz como gran estrella

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, anunció este 25 de mayo la convocatoria para el Mundial 2026.

Bogotá, Colombia. Colombia volverá al Mundial en la edición de Norteamérica 2026 con su histórico James Rodríguez, un experimentado decidido a brillar como lo hizo hace más de una década, y el “debutante” extremo Luis Díaz, según la convocatoria revelada el lunes.

James, de 34 años, que jugará posiblemente su última cita mundialista, encabeza a la selección cafetera -ausente en Catar 2022- en una temporada en la que no logró destacar en el Minnesota United de la liga norteamericana.

Clave en la selección del entrenador argentino Néstor Lorenzo, el 10 jugará la Copa del Mundo con apenas tres partidos disputados como titular en 2026 en su club. Brindó dos asistencias y no anotó goles.

La gran ambición de James es volver a destacar como lo hizo en 2014, cuando fue el goleador del torneo disputado en Brasil, con seis anotaciones, y llevó a Colombia hasta cuartos de final.

En el Mundial 2026, Colombia debuta en el Grupo K ante Uzbekistán el 17 de junio y luego enfrentará a República Democrática de Congo y al Portugal de Cristiano Ronaldo.

Luis Díaz, por su parte, jugará con 28 años su primer Mundial y en momentos en los que es considerado uno de los mejores delanteros del mundo gracias a su destacado desempeño en Bayern Munich.

El DT argentino, que presentó a los 26 convocados en una rueda de prensa en Bogotá, sostiene que James hace trabajos físicos especiales para llegar en óptimo nivel al torneo, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio al 19 de julio.

En días previos algunos jugadores ya entrenaban en Medellín.

James “está bien, llegó bien, ha entrenado mucho”, dijo Lorenzo a los medios.

Sin Falcao ni Cuadrado

En los convocados por Lorenzo también destaca el delantero Luis Suárez, uno de los mayores anotadores de Europa en la temporada con Sporting de Portugal (38 goles).

“Hay jugadores que conocemos muy bien. Otros que en el momento futbolístico que están pasando amerita” la convocatoria, añadió Lorenzo.

Las mayores sorpresas fueron el delantero Juan Camilo “Cucho” Hernández, de buena temporada en Betis de España, y el defensor Willer Ditta, campeón el domingo en México con el Cruz Azul.

Afuera quedaron veteranos como Juan Guillermo Cuadrado (37 años), actualmente en el Pisa de Italia, y el goleador histórico Radamel Falcao García, cerca del final de su carrera en Millonarios de Bogotá con 40 años.

En todo caso, Colombia llega al Mundial 2026 bajo un manto de dudas.

El equipo acumuló una racha de 28 partidos sin perder durante casi dos años y medio antes de caer en la final de la Copa Amérca de Estados Unidos 2024 ante la Argentina de Lionel Messi por 1-0.

Luego de esa derrota, el equipo bajó su nivel pero terminó tercero en la eliminatoria sudamericana.

La lista de 26 convocados:

Porteros: Camilo Vargas (Atlas, México), David Ospina (Atlético Nacional) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, Argentina).

Defensores: Daniel Muñoz (Crystal Palace, Inglaterra), Santiago Arias (Independiente, Argentina), Dávinson Sánchez (Galatasaray, Turquía), Jhon Lucumí (Bolonia, Italia), Yerry Mina (Cagliari, Italia), Willer Ditta (Cruz Azul, México), Johan Mojica (Mallorca, España) y Deiver Machado (Nantes, Francia).

Mediocampistas: James Rodríguez (Minnesota United, EE. UU.), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (River Plate, Argentina), Jefferson Lerma (Crystal Palace, Inglaterra), Jáminton Campaz (Rosario Central, Argentina), Richard Ríos (Benfica, Portugal), Jhon Arias (Palmeiras, Brasil), Gustavo Puerta (Racing de Santander, España), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, Brasil) y Jorge Carrascal (Flamengo, Brasil).

Delanteros: Luis Díaz (Bayern Múnich, Alemania), Luis Javier Suárez (Sporting CP, Portugal), Jhon Córdoba (Krasnodar, Rusia), Carlos Gómez (Vasco da Gama, Brasil) y Juan Camilo Hernández (Betis, España).