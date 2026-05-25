Países Bajos será el campeón del Mundial 2026: vea quién se atreve a pronosticar a este inédito ganador

El Mundial 2026 arranca en 17 días y, antes del pitazo inicial, algunos ya hablan del campeón. Aunque usted no lo crea, no será Brasil, Francia, España o Argentina.

El vencedor del torneo, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, será Países Bajos, selección que ha estado en tres finales: Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010, pero nunca ha logrado el cetro de la mayor cita futbolística a nivel mundial.

Lo relevante de quien pronostica el triunfo de la “Naranja Mecánica”, como todavía se le conoce a Países Bajos, es que no lo dice cualquiera, sino Joachim Klement, quien acertó a los campeones de los últimos tres Mundiales.

Este alemán ganó notoriedad porque, con su sistema estadístico, anticipó los títulos de Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en Qatar 2022. Ahora le da el triunfo al conjunto de Países Bajos.

Panmure Liberum, banco de inversión independiente líder con alcance global, que da acceso a inversores en el Reino Unido, Europa continental, América del Norte y Asia, donde trabaja Joachim Klement, lo destaca en su sitio en internet como licenciado en Matemáticas por la ETH Zúrich y máster en Economía por la Universidad de Hagen. Además, posee 20 años de experiencia en el sector de la inversión.

La revista Mercado, de República Dominicana, resaltó que el método de Klement no se apoya únicamente en estadísticas futbolísticas tradicionales. Su algoritmo combina variables económicas y sociales con datos relacionados con el rendimiento de las selecciones.

Entre los factores que toma en cuenta están el PIB per cápita, el tamaño de la población, la temperatura promedio, el ranking FIFA y la ventaja de jugar como anfitrión. Según el propio analista, estas variables permiten explicar alrededor del 55% del desempeño de un equipo durante el torneo. El resto queda sujeto a elementos imposibles de controlar: lesiones, decisiones arbitrales, momentos de inspiración o simplemente el azar que suele definir los grandes partidos.

Países Bajos ha disputado tres finales y, según el matemático alemán, esta vez se le dará el cetro en la final en Estados Unidos 2026. Virgil van Dijk es una de las figuras del conjunto naranja. (JOHN THYS/AFP)

“Resulta que he tenido suerte tres veces consecutivas y, con un poco de suerte, al menos en lo que respecta a Países Bajos, la tendré por cuarta vez, en un par de semanas”, dijo Klement a CNN.

“Para ser honesto, todo esto comenzó hace 12 años un poco en broma. Fue un ejercicio para mostrarle al mundo que los economistas creen que pueden predecirlo absolutamente todo, incluso cuando no tienen ni idea, y entonces ocurrió lo peor: acerté tres veces con este modelo. El modelo solo puede pronosticar el 50%; el otro 50% es suerte”.

Según el modelo, el recorrido de Países Bajos hasta la definición incluiría victorias ante Marruecos en la ronda de 32, Canadá en octavos y luego Francia y España en los cruces siguientes. Portugal, por su parte, tendría que superar a Inglaterra y a Argentina para llegar a la final.

“Ha sido un recorrido muy exigente para ambos equipos hasta llegar aquí. Pero solo uno de los dos puede ganar”, señala el texto de Klement, publicado en un reporte de Panmure Liberum.

🚨📊 El modelo estadístico del economista Joachim Klement sacude al Mundial 2026.



🇯🇵 Japón eliminaría a Brasil en dieciseisavos, considerada la mayor sorpresa de la simulación. El análisis destaca el crecimiento táctico japonés, su estructura colectiva y recientes resultados… https://t.co/o85CRapeAg pic.twitter.com/AV6LCYlE9b — EL LOMITEROPY (@el_lomiteropy) May 22, 2026

La lógica que empuja al modelo hacia Países Bajos no es solo matemática. Klement apoya su proyección en la profundidad del plantel y la capacidad para sostener partidos largos, dos factores que, según su análisis, pesan más que los nombres propios cuando el torneo entra en su tramo más exigente.

El informe también repasa el peso histórico de los dos finalistas proyectados.

“Históricamente, Países Bajos es, posiblemente, la mejor selección del mundo que nunca ganó una Copa del Mundo, después de haber perdido tres finales. Portugal, de manera similar, siempre fue un buen equipo, pero, salvo la Eurocopa 2016, tampoco ganó títulos importantes”, escribió Klement.