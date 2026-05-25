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Países Bajos será el campeón del Mundial 2026: vea quién se atreve a pronosticar a este inédito ganador

El pronóstico de quien acertó a los campeones de los últimos tres Mundiales indica que la final será entre Países Bajos y Portugal

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Por Milton Montenegro

El Mundial 2026 arranca en 17 días y, antes del pitazo inicial, algunos ya hablan del campeón. Aunque usted no lo crea, no será Brasil, Francia, España o Argentina.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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