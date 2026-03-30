Christian Sandoval, de Teletica, tira más que pedradas al hablar de la final Saprissa vs. Sporting

Christian Sandoval dejó muy claro qué piensa de la final del Torneo de Copa entre Saprissa y Sporting, que será el 15 de abril, en el Estadio Edgardo Baltodano, en Liberia.

En plena transmisión en vivo de Teletica Radio, en ese juego en el que la “S” apabulló al Municipal Liberia de José Saturnino Cardozo con una goleada de 5-1 y un global de 6-2, el periodista lanzó algo más que pedradas.

“Saprissa quiere el Torneo de Copa, el Saprissa irá a Liberia, con su afición, con su estructura, con su poder, con su historia. Saprissa viajará a Liberia con la representación del equipo más grande del fútbol de Costa Rica, porque la historia no se compra, la historia no sale en una billetera.

”La historia no viene en un paquete reciclado. La historia está ahí y el más grande irá a Liberia a jugar contra el de la billetera gorda, contra el que quiere comprar la historia, contra el que quiere comprar los títulos”, afirmó Christian Sandoval.

Eso no fue todo, porque el periodista de Teletica Deportes hizo énfasis en marcar diferencias entre ambos clubes.

“Liberia va a recibir al glorioso Deportivo Saprissa, al más veces campeón del fútbol de Costa Rica, jugando contra el equipo sin historia de Sporting. Así será la gran final del Torneo de Copa del fútbol de nuestro país. Saprissa a escena contra Sporting, el próximo 15 de abril, en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño”, apuntó Christian Sandoval.

La Nación le envió una consulta a Sporting para ver si el club se referirá a estas palabras del comunicador. Sin embargo, a la hora de publicación de este artículo no se había obtenido respuesta.