Puro Deporte

Christian Sandoval, de Teletica, tira más que pedradas al hablar de la final Saprissa vs. Sporting

Esto fue lo que dijo Christian Sandoval en vivo en Teletica Radio sobre los equipos que jugarán la final del Torneo de Copa: Saprissa y Sporting

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Por Milton Montenegro y Fanny Tayver Marín
A Cristian Sandoval le recordaron sus tiempos de “chiquillo” con una singular foto
Christian Sandoval emitió un comentario que no cayó bien en Sporting. (Instagram/Instagram)







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Christian SandovalTorneo de CopaSaprissa vs SportingFinal Saprissa vs Sporting
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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