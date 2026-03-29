Puro Deporte

Saprissa vs. Liberia: dónde ver el único partido de este domingo que define el pase a la final

Los morados reciben a los pamperos en la semifinal del Torneo de Copa

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Por Milton Montenegro

Si usted es de esos fiebres que no puede pasar un domingo sin ver fútbol, sobre todo si se trata de juegos en nuestro país, esta nota le va a interesar. Este domingo solo hay un partido en Costa Rica y se efectuará en el Estadio Ricardo Saprissa.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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