Saprissa vs. Liberia: dónde ver el único partido de este domingo que define el pase a la final

Si usted es de esos fiebres que no puede pasar un domingo sin ver fútbol, sobre todo si se trata de juegos en nuestro país, esta nota le va a interesar. Este domingo solo hay un partido en Costa Rica y se efectuará en el Estadio Ricardo Saprissa.

A las 4 p. m., Saprissa recibe a Liberia, compromiso que define el pase a la final. Sí, se disputa el juego de vuelta de la semifinal del Torneo de Copa y lo puede ver por la transmisión de FUTV o seguir todos los detalles en este en vivo de La Nación.

El primer encuentro terminó 1-1, con goles de Joaquín Hernández y Ariel Rodríguez. Ahora, en la gramilla del reducto morado, se determinará cuál de los dos jugará la final, que será contra Sporting, equipo que el sábado venció mediante lanzamientos desde el punto de penal a Liberia.

Recuerde: la serie está 1-1 y, si finaliza empatada, de una vez se define con disparos desde el manchón blanco. El ganador jugará la final contra Sporting, que se disputará el 15 de abril en Liberia al partido único.

Jóvenes en la cancha Copiado!

Un dato a tomar en cuenta: los equipos deben completar 360 minutos con jóvenes en la cancha, nacidos entre 2005 y 2009. Así que es muy probable que los tibaseños vuelvan a usar a los defensas Thiago Cordero y Julián González, además de los volantes Alberth Barahona y Matías Elizondo. En ataque cuentan con otros como Dereck Woodly. Por el lado de Liberia, sin duda aparecerán Sebastián Padilla, Jared Ríos y Joyfer Chal.

Bajas de Saprissa Copiado!

Ya es conocido que los saprissistas cuentan con 12 bajas, debido a la ausencia de los seleccionados, más los lesionados, y de Luis Javier Paradela y Bancy Hernández, quienes fueron llamados a las representaciones de Cuba y Nicaragua, respectivamente.

“Los minutos te dan confianza y, si uno juega, va a tener más oportunidades de hacer goles. Se entiende, porque la competencia en Saprissa es muy alta. Yo me preparo para estar listo cuando me corresponde, ya sea en el Torneo de Copa o en juegos del campeonato nacional. Me ha tocado anotar y no he tenido muchos minutos, pero eso no es problema; me corresponde tomar un rol y lo asumo con la mayor responsabilidad”, dijo Ariel Rodríguez luego del primer partido, la semana pasada en Liberia.

Gran opción Copiado!

Antonny Monreal, arquero de Liberia, aseguró que el certamen se presta para los muchachos y que él les ha comentado que aprovechen la oportunidad.

“A lo largo del certamen hemos tenido lesiones y los jóvenes han tenido oportunidad de foguearse. El fútbol es de momentos y les he dicho que, a veces, no importa la forma en que llega la opción: les tocó, y es una oportunidad. Les correspondió mostrarse en el campeonato y, en Copa, ya no son inexpertos porque tuvieron la posibilidad en el certamen nacional”, dijo Monreal.

Sin contundencia Copiado!

El arquero mexicano agregó que en el primer duelo les faltó contundencia, tuvieron un despiste en la zaga y Saprissa aprovechó para marcar el gol del empate.

“Nos quedó un sabor amargo, porque tal vez no teníamos el marcador ideal, pero sí una ventaja mínima para tratar de controlar las cosas en el Saprissa. Sin embargo, nos empataron, y hay que seguir rompiendo paradigmas. Hace 16 años que Liberia no clasificaba a las semifinales de un torneo, y lo hicimos. Le ganamos de visita a los grandes, algo que históricamente no se había logrado, y eso es lo bonito del fútbol: que la historia no está escrita y cualquier cosa puede pasar”, opinó Monreal.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.