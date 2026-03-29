El show de Johnny Álvarez en los penales: ¡Sporting a la final del Torneo de Copa!

Johnny Álvarez fue figura en el partido decisivo entre Puntarenas FC y Sporting. El arquero fue determinante en el cuadro de Andrés Carevic.

Sporting jugará por primera vez en su historia la final del Torneo de Copa. Y el nombre de su rival lo conocerá este domingo, que podría ser Saprissa o Liberia.

Avanzar no fue fácil y el show de Johnny Álvarez en los penales resultó determinante ante Puntarenas FC. El partido de ida había terminado 1-1 en el Estadio Puente Piedra, con goles de Renzo Carballo y Joshua Navarro.

Todo quedaba para resolverse en la “Olla Mágica”. Ahí, otra vez se produjo un 1-1, en tiempo regular, con tantos de Joshua Navarro y Daniel Colindres.

Con el 2-2 en el global y tras el pitazo de Steven Madrigal, todo se resolvería en penales. Y el portero Johnny Álvarez dio mucho de qué hablar, en una tanda que los albinegros se dejaron por 1-4.

En las tomas de Tigo Sports se veía cómo el guardameta del equipo de Andrés Carevic les decía algunas cosas a los lanzadores de Puntarenas. Y la estrategia le resultó, al taparle los penales a Doryan Rodríguez y Daniel Colindres.

Aparte de eso, por Sporting convirtieron Giancarlo González, Alex López, Ryan Bolaños y Santiago Row; mientras que en el Puerto lo hizo Wesly Decas.

“Son cosas que uno practica, hay que meterse con ellos, meterse en la mente de ellos y para eso estamos en el marco. Eso influye, estar diciéndoles cosas”, expresó Johnny Álvarez en Tigo Sports.

Dijo que esa estrategia se practica, igual que se ve a los rivales y así se tiene una noción de qué puede suceder.

En la transmisión le consultaron si en esto influye Carlos Méndez, quien también era penalero y Johnny Álvarez respondió que sí, que el preparador de porteros tiene su cuota de responsabilidad en lo ocurrido, igual que los otros porteros del club.

“Día a día estamos matándanos en el marco, una competencia lindísima y tenemos un gran día que es el profesor”, subrayó, aparte de que practica con especialistas como Giancarlo González y Alex López.

Cuando le preguntaron si se considera penalero, no se anduvo con rodeos: “La verdad sí”. Incluso, admitió que algo ve de Emiliano “Dibu” Martínez.

“Hay que tener la esencia de uno, pero obviamente cuando hay un referente como el Dibu en los penales, uno tiene que poner atención y detallitos”, destacó.

Por su parte, Daniel Colindres lamentó esta eliminación de Puntarenas FC, porque en penales no fueron contundentes.

“Todos los torneos nos dejan buenas sensaciones, sabemos que para los chicos es el roce que deben de tener cuando se está empezando la carrera. Para nosotros, es importante porque los que no venimos jugando porque podemos levantar la mano y poner en duda la alineación que el profe viene usando”, comentó Daniel Colindres.

Puntarenas quería llegar a otra final del Torneo de Copa, pero no lo logró. En esa instancia estará Sporting por primera vez, en un duelo a partido único que será el 15 de abril, a las 7 p. m., en el Estadio Edgardo Baltodano.

Y este domingo se sabrá si el equipo de Andrés Carevic se enfrentará contra Saprissa o Liberia, en la disputa de este cetro copero.