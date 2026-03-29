Puro Deporte

El show de Johnny Álvarez en los penales: ¡Sporting a la final del Torneo de Copa!

Vea lo que dijeron Johnny Álvarez y Daniel Colindres, luego de que Sporting eliminó a Puntarenas en penales

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Por Fanny Tayver Marín
Johnny Álvarez fue figura en el partido decisivo entre Puntarenas FC y Sporting. El arquero fue determinante en el cuadro de Andrés Carevic.
Johnny Álvarez fue figura en el partido decisivo entre Puntarenas FC y Sporting. El arquero fue determinante en el cuadro de Andrés Carevic. (Cortesía @ema.morales | @mr.agencia_/Cortesía @ema.morales | @mr.agencia_)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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