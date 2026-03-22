Christian Sandoval, de Teletica, tuvo un chasco en vivo en medio de tenso momento: esto fue lo que pasó

Christian Sandoval, de Teletica, tuvo un 'lapsus' durante la transmisión en vivo.

Christian Sandoval tuvo a cargo la transmisión de Teletica Radio del partido entre el Club Sport Herediano y la Liga Deportiva Alajuelense, que se llevó a cabo la noche de este sábado 21 de marzo y terminó con triunfo de los florenses.

En líneas generales, el equipo liderado por Sandoval sacó la tarea sin mayores sobresaltos y, como es costumbre, el reconocido periodista fue la voz cantante en un encuentro cargado de emociones.

Pero, entre tantas intervenciones del comunicador, hubo una que llamó particularmente la atención de los oyentes y de la propia empresa, que compartió el momento a través de las redes sociales de TDMax.

En medio de una jugada polémica, Sandoval tomó la palabra para describir el ida y vuelta entre un jugador y árbitros. No obstante, sus palabras terminaron en un cómico chasco.

Al referirse a Josué Ugalde, árbitro del clásico provincial, el periodista falló y lo terminó llamando Josué Quesada. Además, parece que ni siquiera notó su error al momento, pues siguió su comentario.

Fue unos segundos después que volvió a hacer referencia al juez, cuando uno de sus compañeros de transmisión le corrigió y, de inmediato, se desataron las risas de Christian y el resto de figuras de la emisora.

“Josué... Ugalde, verdad. ¿Qué va a pitar ese otro (Josué Quesada)?”, dijo Sandoval entre risas. A esto, uno de sus compañeros le acotó con humor: “Menos un sábado a esta hora”.

Finalmente, Christian Sandoval sentenció el gracioso momento con una broma a Quesada: “Lo que puede pitar es otra cosa”.