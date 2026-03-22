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Christian Sandoval, de Teletica, tuvo un chasco en vivo en medio de tenso momento: esto fue lo que pasó

El comunicador estaba liderando una transmisión radial de un partido de fútbol

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Por Juan Pablo Sanabria
Christian Sandoval se mostró muy crítico por el discurso que manejan los equipos en el Torneo de Copa.
Christian Sandoval, de Teletica, tuvo un 'lapsus' durante la transmisión en vivo. (Captura de video)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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