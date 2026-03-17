Fútbol

Uno de las voces fuertes de Teletica no perdona a la Fedefútbol y le da duro

La Selección Nacional de Fernando Batista ya inició trabajos y también ya suma una fuerte crítica de figura de Teletica

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Por Esteban Valverde
Fernando Batista, El Bocha, dirigió su primer entrenamiento como directo técnico de la Sele
Fernando Batista junto a Rónald González, el entrenador de la Selección de Costa Rica estuvo con el Director de Selecciones Nacionales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Selección de Costa RicaFernando BatistaChristian Sandoval
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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