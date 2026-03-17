Uno de las voces fuertes de Teletica no perdona a la Fedefútbol y le da duro

Fernando Batista junto a Rónald González, el entrenador de la Selección de Costa Rica estuvo con el Director de Selecciones Nacionales.

Christian Sandoval, voz líder de Teletica Radio, no se anduvo con rodeos en su red social X y criticó con fuerza a la Federación Costarricense de Fútbol ante la noticia que se dio este lunes de que Fernando Batista no pudo dirigir a la Selección Nacional en su primer microciclo.

Al ser extranjero, Batista no cuenta con permiso de trabajo, por lo que el comunicador lanzó un fuerte mensaje sobre la situación.

“Ojalá no sea así; pero lo que mal empieza… Y es que en la Fedefútbol siguen coleccionando fallos. Fernando Batista (y no es culpa de él) convoca a un microciclo de trabajo y no puede dirigir nada porque no cuenta con permiso de trabajo. ¿Y el área administrativa dónde está?”, sentenció.

Ojalá no sea así; pero lo que mal empieza…

Y es que en la Fedefutbol siguen coleccionando fallos

Fernando Batista (y no es culpa de él) convoca a un microciclo de trabajo y no puede dirigir nada porque no cuenta con el permiso de trabajo. ¿Y el área administrativa donde está? 🤦🏻 — Christian Sandoval (@c_sandovalp) March 17, 2026

El entrenador argentino no puede dirigir las prácticas de Costa Rica y solamente puede estar como observador, debido a que todavía no está habilitado para trabajar en el país.

En fotografías realizadas por el fotoreportero de La Nación, Rafael Pacheco, se vio al timonel sentado en una de las bancas de la cancha principal del Proyecto Gol, mientras los jugadores trabajaban bajo las órdenes del equipo técnico de la Federación.

Por su parte, el Director de Selecciones Nacionales, Rónald González explicó que la parte administrativa está gestionando el permiso de trabajo, el cual aún no ha salido, pero que que esto no afecta el trabajo, porque el staff de la Federación puede liderar los entrenamientos.