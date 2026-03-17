Fernando Batista se puso los tacos en la Selección de Costa Rica, pero no puede dirigir todavía

Fernando Batista observó desde una de las bancas del Proyecto Gol el entrenamiento de la Selección de Costa Rica.

El técnico Fernando Batista se puso su pantaloneta y se colocó los tacos, pero lo hizo únicamente para observar a los jugadores que convocó a este primer microciclo de trabajo de la Selección de Costa Rica en su era. Sin embargo, este primer campamento no será bajo su gestión directa, ya que el argentino todavía no puede trabajar oficialmente en el país.

Rónald González, director de Selecciones Nacionales, confirmó que los trabajos de este lunes, martes y miércoles estarán a cargo del staff de entrenadores de Costa Rica y no del nuevo estratega, debido a que su permiso de trabajo aún no ha sido aprobado.

Batista había convocado a jugadores del ámbito local —con excepción de Liga Deportiva Alajuelense— con el fin de acercarse al futbolista costarricense y afinar su convocatoria de cara a los amistosos contra Jordania e Irán, programados para el 27 y 31 de marzo, respectivamente.

“Debemos ser respetuosos. En estos entrenamientos el profesor Batista solo será observador y tenemos a nuestro staff de técnicos ejecutando los trabajos, pero el nuevo cuerpo técnico no estará trabajando activamente”, explicó González.

Fernando Batista observó jugadores como Jefferson Brenes, Douglas López, Christopher Núñez, Gerald Taylor, Shawn Johnson y Yeison Molina. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según el dirigente, esta situación no cambia en nada el ritmo de trabajo que se lleva.

De hecho, el director de Selecciones Nacionales resaltó que él fue el principal asesor de Batista en la convocatoria que se hizo para observar a los futbolistas costarricenses.

“Yo tuve injerencia directa para refrescar y comunicar, pero quiero decir algo: ellos tenían un conocimiento pleno de la Selección porque éramos rivales de repechaje (Batista dirigía a Venezuela). Ante esto sabían temas de jugadores y demás”, dijo.

Por último, González detalló la decisión de enfrentar a Irán el 31 de marzo en Turquía, esto debido a que el país asiático vive un conflicto bélico con Estados Unidos e Israel.

“Todo esto de jugar contra Irán se dio mucho antes de la guerra, y en ningún momento Irán ha sido suspendido o inhabilitado por FIFA. Ellos tienen el derecho de participación. Se firmaron contratos y eso nos permite jugar”, explicó.

González fue más allá y confesó que la Federación tenía incluso un tercer rival en caso de que sucediera algo con los iraníes, pero no hubo necesidad de buscar otro adversario.

La Selección de Costa Rica, en este primer microciclo, trabajó una sesión este lunes, luego realizará doble jornada el martes y cerrará con un entrenamiento el próximo miércoles.

Por su parte, los jugadores son conscientes de que esta es una oportunidad para mostrarse.

Christopher Núñez, volante de Club Sport Cartaginés y uno de los convocados, recalcó que en el grupo existe una clara conciencia sobre el objetivo de estos entrenamientos.

“El profesor viene llegando y por eso hizo el microciclo para observar a los jugadores. Todos podemos demostrar y debemos tener esa hambre por estar en la Selección Nacional”, finalizó.

Fernando Batista fue elegido como entrenador de la Selección de Costa Rica el 2 de marzo, tras un proceso de elección en el que también estuvieron Patrick Kluivert y Robert Moreno. El argentino llega al banquillo tricolor luego de dirigir a Venezuela en el proceso rumbo al Mundial.