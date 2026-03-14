Fedefútbol confirma una noticia sobre fogueos de la Selección de Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol despejó las dudas respecto a los amistosos que anunció hace casi un mes para la fecha FIFA de este mes.

Los fogueos programados para el 27 y 31 de marzo, que marcarán el debut de Fernando Batista como técnico de la Selección Nacional, siguen en pie, pero tienen una variante.

La Tricolor tenía previsto jugar en Amán, capital de Jordania, pero debido al conflicto bélico que se vive en Medio Oriente, hay un cambio en la programación.

La Fedefútbol informó que los partidos contra Jordania y la República Islámica de Irán, siguen en pie, solo que con cambio de sede confirmado.

“Los dos partidos amistosos se llevarán a cabo en Antalya, Turquía, debido al conflicto que se mantiene en Medio Oriente. Antalya es una ciudad costera que colinda con el mar Mediterráneo, y en donde hace dos semanas se jugó el partido eliminatorio del Mundial femenino entre las selecciones de España y Ucrania, el cual se desarrolló sin contratiempos”, destacó la Fedefútbol.

La Tricolor enfrentará a la Selección de Jordania el próximo 27 de marzo, mientras que el 31 de marzo se mediría ante la Selección de la República Islámica de Irán en el mismo estadio.

“La sede y los horarios oficiales de ambos encuentros serán confirmados próximamente y se comunicarán a través de los canales oficiales de la FCRF”, señaló la Fedefútbol.

Fernando Batista se estrenará en el banquillo de la Tricolor a finales de este mes contra Irán y Jordania. Aquí junto a Osael Maroto el día de su presentación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Estos compromisos marcarán los primeros juegos oficiales del año 2026 para la Selección Mayor Masculina de Costa Rica bajo la dirección de su nuevo timonel, Fernando Batista.

La escuadra nacional inicia entrenamientos el próximo lunes, en un microciclo de trabajo, el primero que convoca Fernando Batista.

Este microciclo lo hará con jugadores del campeonato nacional, a excepción de los integrantes de Alajuelense, quienes no fueron tomados en cuenta, debido a que la Liga tiene compromiso de la Concacaf el martes.

Los llamados por el timonel, no son necesariamente quienes van a enfrentar los fogueos contra Irán y Jordania; algunos podrán estar en la lista final, pero de momento, Batista desea trabajar con jugadores del ámbito local previo a los compromisos para comprobar de cerca el nivel con el que cuenta para el inicio de su proceso.