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Fedefútbol confirma una noticia sobre fogueos de la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica afina sus partidos de marzo en medio de las tensiones por la Guerra en Medio Oriente

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Por Milton Montenegro y Esteban Valverde

La Federación Costarricense de Fútbol despejó las dudas respecto a los amistosos que anunció hace casi un mes para la fecha FIFA de este mes.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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