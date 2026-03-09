Partido de la Selección de Costa Rica ante Irán: Fedefútbol toma sorpresiva decisión

La Selección de Costa Rica se reunió por última vez en noviembre pasado para jugar la última fecha eliminatoria, ahora será rival de preparación para equipos que sí irán a la Copa del Mundo 2026.

La Selección Nacional de Costa Rica sí jugará en marzo. Su gira internacional fue reconfirmada este lunes, a la espera únicamente de un documento que le permita a la Federación Costarricense de Fútbol oficializar los partidos programados para el 27 y el 31 de marzo.

En un inicio, la Selección tenía previsto enfrentar a Jordania y a Irán —dos selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026— en la capital jordana, Amán. Sin embargo, el conflicto bélico que se vive en Medio Oriente generó dudas sobre la realización de estos encuentros.

No obstante, dos fuentes del Comité Ejecutivo de la Federación confirmaron a La Nación que el combinado patrio sí disputará los compromisos. Lo único que cambió fue la sede, ya que ambos partidos se jugarán ahora en Turquía.

Tras analizar distintos escenarios junto con las federaciones de Jordania e Irán, se determinó que Turquía ofrecía las mejores condiciones para albergar los partidos, pese a que inicialmente no figuraba como la primera opción.

De esta manera, el seleccionador nacional, Fernando Batista, deberá preparar al plantel costarricense para enfrentar, por ahora, a los mismos rivales: Jordania e Irán.

También surgieron dudas sobre la realización del partido ante Irán, debido a la guerra que enfrenta ese país tras los ataques de Israel y Estados Unidos. No obstante, y aunque en un inicio había dudas sobre jugar con los persas, este lunes el mensaje de la Federación es claro y sorpreviso: el encuentro se mantiene, ya que la selección iraní conserva su plaza para disputar el Mundial de 2026.

Entre ambas federaciones se ha hablado sobre el tema e Irán confirmó de diferentes formas (verbales y escritas) que sí presentará a su representativo y continúa su preparación para el torneo del orbe.

Para estos compromisos, Costa Rica contaría con futbolistas ya consolidados en la Tricolor como Manfred Ugalde, Patrick Sequeira, Warren Madrigal y Josimar Alcócer, entre otros.

Además de estos dos fogueos, Costa Rica ya tiene confirmado otro amistoso el 10 de junio frente a Inglaterra en Estados Unidos, como parte de la preparación del conjunto inglés para la Copa del Mundo.

La Selección Nacional, por su parte, ya tiene la mirada puesta en el proceso rumbo al 2030, luego de quedar fuera de la fase eliminatoria hacia el Mundial de 2026.